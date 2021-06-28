Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YILMAZ BİLGEN

Türkiye ve Rusya arasında varılan 5 Mart 2020 tarihli ateşkes anlaşması ile savaşın sona erdiği Suriye’nin İdlib kentinde tansiyon yeniden yükseldi. İran-Esad-Rus ittifakının bölgeye son 2 aylık dönemde önemli oranda güç sevk ettiği gözlenen İdlib’te, 20 günlük kara ve hava saldırılarında 47 sivil hayatını kaybetti. Türkiye gazetesine bilgi veren Suriye Sivil Savunma Birim Başkanı Raid Saleh, yürürlükte olan ateşkeste vurulan beldelerde 126 sivilin de yaralandığını söyledi. Saleh, saldırılarda ölen ve yaralanan sivillerin çoğunluğunun 14 yaş altı çocuk ve kadınlardan oluştuğunu vurguladı. Gazetemize konuşan ve İdlib’te savaşan muhalif grupların çatı yapılanması Ulusal Kurtuluş Ordusu Sözcüsü Albay Naci Mustafa ise aynı dönemde 150 ihlali kaydettiklerini aktardı. Naci Mustafa, İdlib’de yaşanan saldırıların sivil katliamlar yanında Türkiye’yi tahrik ve tüm grupları kışkırtma amacı taşıdığını da belirtti.

TSK HEDEF ALINIYOR

Naci Mustafa son süreci şu sözlerle değerlendirdi: “İdlib ve çevresini kapsayan ateşkes anlaşmasının tarafı ve bölgedeki barış ve istikrarın koruyucu gücü Türkiye’nin açıkça sabrı test ediliyor. Geçen hafta Cebel Zaviye bölgesi, Kensefra yerleşkesinde bulunan TSK üssü vuruldu. Yine İdlib, Hama ve Halep kırsalında yer alan Türk askeri noktalarının çevresi taciz atışları ile hedef alınıyor. TSK’yı hedef alan Tel Badran ve Etarib saldırılarında lazer güdümlü Rus yapımı Krasnapol füzelerinin kullanıldığını tespit ettik. Bu durum olaylarda Rusya’nın fillî dahlini açıkça gösteriyor.

RUSYA SİLAHLARINI DENİYOR

Suriye artık Rusya için tüm silahların insan ve kentler üzerinde deneme sahasına dönüştü. Putin’in de geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamada ‘2011 yılından bu yana Suriye’nin farklı bölgelerinde yeni uzun menzilli seyir füzeleri, çok namlulu roketatarlar ve güdümlü hava bombalarının benzersiz özelliklerini denedik’ sözleriyle bunu itiraf etmişti. Rus makamlar yeni geliştirilen ve halkımızın üzerinde test edilen kara, deniz ve hava silahı sayısının 250’yi aştığını açıkladı. Çoğu yasaklı olmak üzere yüzlerce füze kentlerimize atıldı ve katliamlar eşliğinde bu silahların etki gücü ölçüldü.”

HİPERSONİK FÜZELER SURİYE'DE

ABD, Çin ve Rusya arasında 2010 yılı itibarı ile hipersonik füze yarışı başladı. Rusya, ses hızının 10 katına ulaşabilen bu yeni dönem savaş teknolojisinde “Hançer” anlamına gelen Kinzhal füzesini üretti. Rusya Savunma Bakanlığı 2018 yılı itibarı ile hipersonik füzelerin savaşa hazır duruma geldiğini duyurdu. Rusya, savaş envanterine giren ve nükleer başlıkta taşıyabilen Kinzhal tipi hipersonik füzelerini Suriye’ye de taşıdı. Naci Mustafa’ya göre bu durum yeni ve daha büyük katliamların habercisi olmakla birlikte çevre ülkelere de gözdağı niteliği taşıyor. Rus güçleri mayıs ayı içinde Lazkiye-Himeymim’de bulunan Rus ana karargâhına TU-22M tipi uzun menzilli bombardıman uçakları konuşlandırmıştı. Rus ordusu, Mig-31K muharebe uçaklarına monte ettiği Kinzhal hipersonik füze sistemini insansız hava araçlarına da uyarlamaya çalışıyor.

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