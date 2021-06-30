Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya'nın sert tepki gösterdiği “Sea Breeze-2021” (Deniz Meltemi- 2021) tatbikatı ABD öncülüğünde çok sayıda NATO ülkesi ile Ukrayna'nın katılımıyla Karadeniz'de başladı. 1997’den bu yana her yıl düzenlenen Sea Breeze'in en büyüğü bu sene gerçekleştiriliyor. Türkiye’nin de aralarında olduğu toplam 32 ülkeden 5 bin askerin yanı sıra 32 gemi ve 40 uçakla düzenlenen tatbikat iki hafta sürecek. Rusya ise, kendi egemenlik bölgesinin yakınında yapıldığını ifade ettiği tatbikatı provokasyon olarak nitelendirerek Washington’a bundan vazgeçme çağrısında bulundu. Washington'un geri adım atmaması üzerine Rusya yasa dışı ilhak ettiği Kırım'da savunma tatbikatı düzenledi. Su-24MP keşif uçakları, Su-27 ve Su-30 çok amaçlı avcı uçakları, Su-24M ön bombardıman uçaklarının da katıldığı tatbikatta, Mi-8 ve Ka-27 savaş helikopterleri yer aldı. Güney Askerî Bölgesi ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı S-400 ve Pantsir hava savunma sistemleri birliklerinin de hazır bulunduğu tatbikatta, hava savunma kuvvetlerinin hazır olup olmadığı kontrol edildi.

GERİLİM HAD SAFHADA

Karadeniz’de gerilim, geçen haftadan beri yükselmiş durumda. Rusya donanma güçleri, Kırım açıklarında ülkenin karasularına giren bir İngiliz savaş gemisine çarşamba günü uyarı ateşi açmıştı. İngiliz yetkililerse gemilerinin Rusya’nın kara sularından değil; Ukrayna’nın kara sularından geçtiğini savunmuştu. Rusya, 2014’te düzenlenen sözde bir referandum ile Kırım'ın Rusya’ya bağlandığını açıklamıştı, ancak referandumu hiçbir ülke tanımamıştı.

Karadeniz'de sular durulmuyor! Rusya'dan Hollanda gemisine taciz Karadeniz'de Rusya gemisi tarafından Hollanda gemisine tacizde bulunulması iki ülke arası ilişkileri gerdi. Rusya Savunma Bakanlığı, Hollanda'ya karşı gerçekleştirdiği eylemin görüntülerini paylaştı.

Rusya’nın hedefi yeniden Afganistan’a dönmek “Rusya hem Hazar havzasında güç sahibi olmayı hem de İran, Pakistan ve Çin dâhil birçok ülke ile etkin koridorları kontrol etmeyi istiyor. Bir diğer motivasyonu da Afganistan’daki eşsiz yer altı zenginliğini elde etmek”