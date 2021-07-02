Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YILMAZ BİLGEN

ABD, Suriye’nin doğu bölgelerinde gerçekleştireceği geniş çaplı operasyon için savaşçılardan kolordu kuruyor. Gazetemize konuşan Suriyeli muhalif komutanlardan General Ziyad Hac Ubeyd, 30 bin savaşçıdan oluşan iki tümen kurulacağını belirterek 1.000 kişilik komuta kademesinin şekillendirilmeye çalışıldığını söyledi. Operasyonun yönetilmesiyle ilgili Esad karşıtı blokta yer alan General Fayez Amro, General Hüsam el-Avak, General Yasin Hariri ve Albay Yasir Abdurrahim gibi isimlerle temas kuruldu. Sahada bu yönde önemli bir hareketlilik yaşandığını kaydeden bir başka muhalif komutan Albay Fayez Esmer ise, bölgede çıkacak sıcak çatışmaların Suriye ile tüm bölge denklemine etki yapacağını vurguladı. Deyrizor eski Askerî Meclisi Başkanı olan Fayez Esmer, operasyonun Suriyeli muhalif güçler tarafından icra edilmesiyle ilgili olarak ise saha şartlarının ciddi riskler barındırdığını hatırlattı.

KISKAÇ TAKTİĞİ UYGULANACAK

ABD’nin planladığı operasyon, Deyrizor’un Irak sınırına sıfır noktadaki el-Bukemal bölgesi ile Ürdün-Irak-Suriye sınırlarının kesiştiği et-Tanef bölgeleri arasında tatbik edilecek. Suriyeli muhalif General Ubeyd "30 bin kişilik gücün 10 bini, hava yolu ile Ürdün’e taşınacak. Ardından et-Tanef’e nakledilecekler ve burada bulunan muhalif gruplardan Magaviri Savra’ya katılacaklar. Muhammed Talla yönetimindeki bu grubun hâlen o bölgede 800 savaşçısı var. ABD’nin yoğun hava desteği vereceği 250 kilometrelik koridordaki operasyon, Tanef ile el-Bukemal’de aynı anda başlayacak ve kıskaç taktiği uygulanacak” dedi.

İKİ NOKTADAN BÖLGEYE GİRECEKLER

General Ubeyd’in anlattığı operasyon detaylarına göre, 20 bin kişilik muhalif güç Deyrizor bölgesine, Dırbesiye ve Resulayn-Tel Temir hatlarından ulaşacak. Aynı güzergâhta yer alan Havaic, Şahel, el-Buseyra, Suvvar, Ebu Hamam, Garanic, Kesra ve Ebu Haşeb gibi bölgenin kritik yerleşim birimleri PKK’dan arındırılacak. Yine aynı proje kapsamında daha önce muhalif saflarda savaşan ve 2015 sonrası terör örgütü PKK’ya katılan, Suvvar Rakka, Cundu’l-Harameyn, Ceyş es-Suvvar, Kuvvet es-Senadid gibi gruplar, PKK’dan ayrılıp bu 30 bin kişilik yapıya dâhil olacak.

“ABD, TÜRKİYE’DEN ÜS İSTEDİ” İDDİASI

Sahada askerî faaliyetler devam ederken Biden yönetiminin Türkiye’den eğitim ve lojistik merkezi olarak kullanacağı iki üs talebinde bulunduğu öne sürüldü. İddiaya göre, ABD’nin Şanlıurfa’da kurmak istediği askerî üsler, 2014 yılında Pentagon tarafından kurulan Ürdün merkezli müşterek operasyon merkezi (MOC) tarafından yönetilecek.

HER SAVAŞÇIYA 300 DOLAR MAAŞ

Muhalif kaynaklar devam eden hazırlıklar kapsamında savaşçı ve komutan maaşlarının da belirlendiğini belirtiyor. En az sekiz ay süreceği kaydedilen Doğu Suriye operasyonunda savaşçılar 300 dolar, komuta kademesi ise rütbesine göre 600 ilâ 1.000 dolar maaş alacak.

RAKKA VE HALEP VAADİ

Saha kaynakları, ABD'nin Irak sınırında sağlanacak kontrolün ardından muhaliflere Halep ve Rakka konusunda bir dizi vaatte bulunduğu bilgisini verdi. Suriyeli Albay Fayez Esmer, 2015 ve sonrasında ABD’nin değişen Suriye konsepti ve PKK ile kurduğu ittifaka dikkat çekti. Fayez Esmer "Bu plan, ABD’nin bölgede İran varlığından kurtulma ve İsrail’i rahatlatma potansiyeli de taşıyor. Elbette İran, Suriye için, halkımız için büyük tehdit. Ancak bizim için önemli olan sonucun Suriye halkına ne kazandıracağı ve Esad diktasına karşı etkisidir. ABD ya da İsrail için tek bir vatansever Suriyeli böyle bir projede yer almaz. Üstelik bölgede bir de DEAŞ gerçeği var. Ruslar bu operasyon surecinde bölgeyi terk edebilir ancak Esad güçleri orada kalmaya devam edecek. Sınırın öte tarafı Irak ve tamamen Haşdi Şabi tarafından kontrol ediliyor. Bu yanı ile operasyon ciddi tehlikeler barındırıyor. Çok büyük kayıplar verilebilir ve uzun zamana yayılabilir’’ ifadelerini kullandı.

SİNCAR VE MAHMUR SÖZÜ MÜ?

Gazetemizin konuya ilişkin görüştüğü isimler Amerikan kanadının bu operasyon konusunda sağlayacağı kolaylıklara karşı Türkiye’ye, Sincar ve Mahmur konusunda destek sözü verdiğini iddia etti. Washington’un öne sürülen bir diğer vaadi ise PKK terör örgütünün Kamışlı ve çevre kasabalar hariç bölgelerdeki varlığı sonlandırılarak muhalif unsurlara devredilecek. Suriye genelinde hâlen 50 bini aşkın İran destekli savaşçı olduğu rapor ediliyor. ABD öncülüğünde hazırlanan plana İngiltere ve Fransa da destek veriyor. Fransa, Tanef Üssüne kendi desteği ile 400 kişilik Ezidi grubun da dâhil edilmesi teklifinde bulundu. Yine Tanef’ten başlayacak askerî operasyona ilişkin önemli bir detay ise harekâtın İngiliz bir generalin komutasında yürütüleceği.

Suriye rejimi sivilleri açlığa mahkûm ediyor Suriye rejimi, ülkenin kuzeyindeki bölge sakinlerine zulmetmeye, yardımların geçişini engellemeye, kasıtlı gıda dağıtım kesintileriyle halka açlıkla boyun eğdirme girişimlerine devam ediyor.