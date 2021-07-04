Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyada koronavirüs ile mücadele tüm hızıyla sürüyor. Dünya genelinde Kovid-19 virüsüne karşı toplam 3 milyar 192 milyondan fazla doz aşı uygulandı.

EN FAZLA AŞI KULLANAN ÜLKE ÇİN

Kovid-19 aşı verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" sitesine göre Çin, 1 milyar 296 milyon dozla en fazla aşı yapılan ülke olurken; bu ülkeyi 351 milyon 221 bin ile Hindistan, 329 milyon 970 bin ile ABD, 102 milyon 780 bin ile Brezilya, 78 milyon 537 bin ile İngiltere, 75 milyon 780 bin ile Almanya, 54 milyon 480 bin ile Fransa, 53 milyon 203 bin ile İtalya, 52 milyon 542 bin ile Türkiye, 46 milyon 945 bin ile Meksika, 46 milyon 250 bin ile Japonya, 45 milyon 495 bin ile Endonezya, 42 milyon 790 bin ile İspanya, 42 milyon 450 bin ile Rusya, 38 milyon 777 bin ile Kanada, 29 milyon 965 bin ile Polonya ve 22 milyon 940 bin ile Şili izledi.

HER 100 KİŞİDE EN ÇOK AŞI ORANI BAE'DE

Nüfusa oranla en fazla doz aşı yapılan ülke, her 100 kişiye düşen 156,76 doz sayısı ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) oldu.

BAE dahil 13 ülkede uygulanan doz sayısı nüfusu aştı. Her 100 kişiye uygulanan doz sayısı Malta'da 153,9, Seyşeller’de 140,92, San Marino'da 131,58, İzlanda'da 127,58, Bahreyn'de 125,75, İsrail'de 124,8, Şili'de 119,99, Uruguay'da 116,87, Moğolistan'da 116,22, İngiltere'de 115,69, Katar'da 111,98 ve Macaristan'da 101,86 oldu.

TÜRKİYE LİSTEDE 9. SIRADA

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Türkiye'de bugüne kadar 52 milyon 542 bin 558 doz aşı yapıldı.

Türkiye, toplam aşı sayısı bakımından dünyada 9'uncu sırada yer alırken her 100 kişiye düşen aşı sayısı 62,22 oldu. 35 milyon 854 bin 336 kişiye ilk doz, 15 milyon 642 bin 467 kişiye de ikinci doz aşılar uygulandı.

Bugüne dek kullanımına veya acil kullanımına izin verilen Kovid-19 aşıları biri hariç, iki doz halinde ve aralıklı uygulanıyor. Dolayısıyla tatbik edilen doz sayısı, aynı sayıda bireyin aşılanmasının tamamlandığı anlamına gelmiyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde vaka sayısı 184 milyon 336 bini aştı, 3 milyon 989 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Aşılamada yaş sınırı 30'a indi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşılama takvimine göre koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında 30 yaş ve üzeri vatandaşlar için aşılama sürecine başladı.

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