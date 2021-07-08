Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin son yıllarda ürettiği milli ve yerli silah sistemleri, dünyada ses getirmeye devam ediyor. Özellikle İHA/SİHA alanında atılan adımlar, yapılan ihracatlar, savaşların seyrinin değiştirilmesi, Türkiye'yi bir adım ileriye taşıdı.

ABD'DE 'KARGU-2' ENDİŞESİ

Daha önce BM raporuna da giren ve Türkiye'de üretilen Kargu-2 adlı kamikaze SİHA'lar, ABD medyasının gündeminde yer buldu.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı Savunma Teknolojileri Mühendislik (STM) tarafından geliştirilen Kargu-2, ABD'nin Foreign Policy dergisine konu oldu.

TERMİNATÖR FİLMLERİNE BENZETİLDİ

"Uçan katil robotlar gerçek oldu, şimdi ne yapacağız?" başlığıyla verilen haberde, Kargu-2 hava aracı, "Terminatör" filmlerine benzetildi.

Haberde, "Popüler Terminatör filmlerinde, Arnold Schwarzenegger'in canlandırdığı bir süper robot, insan hedefleri takip ediyor ve öldürmeye çalışıyordu. 1980'li yıllarda tamamen bilim kurgu olan bu olay artık gerçek. Türklerin yeni ürettiği Kargu-2 dört pervaneli insansız hava aracının yüz tanıma ve yapay zeka programlarıyla insan hedefleri izleyip öldürebildiği iddia ediliyor." ifadelerine yer verildi.

2018'DE ENVANTERE GİRMİŞTİ

Kargu-2, düşük ses seviyesi ve geliştirilmiş hedef tespit algoritmasına sahip.

"Türkiye'nin gökyüzündeki yeni askerleri" olarak da nitelenen döner kanatlı kamikaze mini İHA, 2018 yılında güvenlik güçlerinin envanterine girmişti.

Sahadan alınan geri bildirimler doğrultusunda yapılan çalışmalarla, Kargu'ya göre çok daha yetenekli ve etkili Kargu-2 geliştirildi.

Otonom veya uzaktan kumandayla kullanılabilen, gündüz ve gece etkin operasyon yapabilen Kargu-2, tali zararları en az olacak şekilde otonom hassas vuruş yeteneğine sahip.

Pakdemirli: İHA'ları yangında kullanan 2'nci ülkeyiz Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, “ABD’den sonra askerî İHA’ları yangın kontrolünde kullanan ikinci ülkeyiz. Ordu ve polisten sonra en çok şehit veren kurum orman personelidir” dedi.

Bayraktar SİHA’lara son müşteri Arnavutluk Türkiye’de Baykar Savunma şirketi tarafından üretilen Bayraktar TB-2 insansız silahlı hava araçlarına dünyadan talep her geçen gün artıyor. Suriye, Libya ve Azerbaycan’ın Karabağ bölgesinde savaş ortamında test edilen ve başarısını kanıtlayan SİHA’lara son talip, Arnavutluk oldu.