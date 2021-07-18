Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YILMAZ BİLGEN

Cumhurbaşkanı Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan, Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla 20 Temmuz’da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) tarihî bir ziyaret gerçekleştirecek. KKTC Meclisinde milletvekillerine hitap edecek olan Erdoğan, önemli müjdeleri olduğunu duyurmuştu. Ancak, tarihî gezi öncesi KKTC Meclisinde temsil edilen Toplumcu Demokrasi Partisi ve Cumhuriyetçi Türk Partisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasını boykot kararı aldıklarını ve oturuma katılmayacaklarını açıkladı. Boykotçu partilerin skandal çıkışına tepki yağdı.

ERSİN TATAR: TARİHİ İHANET

Gazetemize konuşan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yaşananları tarihî ihanet olarak nitelendirerek şunları kaydetti: Bu kararı alanlar Rum tarafı ile iş birliği içerisindeler. Türkleri EOKA’cı faşistlere teslim etmeye çalışıyorlar. Bu organizasyonun başında ise EOKA’cı Rum AKEL Partisinde’ milletvekilliği görevinde bulunan Niyazi Kızılyürek isimli biri var. Erdoğan’dan rahatsız olan bu partiler geçtiğimiz günlerde Rum tarafına gidip her fırsatta Türkleri aşağılayan Rum lider Nikos Anastasiadis ile görüştü. O görüşme de Türkleri vahşice katleden EOKA’yı öven ve bize korsan devlet diyen Anastasiadis ile mutlu pozlar verdiler. Şimdi Erdoğan’ı dinlemeye gelmeyiz açıklaması yaparak hem Kıbrıs Türklerinin iradesine hem de Türk halkına saygısızlık ediyorlar. Halkımız onların kime hizmet ettiğini bu vesile ile çok net gördü.

HAYALLERİ BATI TRAKYA MODELİ

Kayıtsız şartsız Rum idaresine teslim olan ve milletimizin de teslim olmasını isteyen bu yapılar, Kıbrıs Türkü’nün tıpkı Batı Trakya’da olduğu gibi Kıbrıs’ta azınlık durumuna düşmesi için mücadele veriyorlar. Federasyon hevesiyle her tür tavizi vermeye hazırlar. Kuzey Kıbrıs’ta şu an akan su Recep Tayyip Erdoğan’ın eseridir. Benim halkım vefalıdır, bu iyiliklere karşı nankörlük etmez, edenleri de unutmaz. Cumhurbaşkanı Tatar, Erdoğan’ın konuşması ile ilgili duyulan esas rahatsızlığın iki devletli çözüm modeli konusundaki Türkiye’nin ısrarı olduğunu, bu durumdan vazgeçmenin ise mümkün olmadığını belirtti.

ORGANİZE TERTİP

KKTC Cumhurbaşkanı eski danışmanı ve Kıbrıs gazisi Sabahattin İsmail ise Erdoğan karşıtı tavrı organize tertip olarak değerlendirdi. KKTC’de bazı mihraklar ile Güney’deki Rumların müşterek hareket ettiğini ifade eden Sabahattin İsmail, şöyle konuştu: Erdoğan’ı dinlemeyiz diyen iki partinin üyeleri, yakın dönemde Türk düşmanı, katliamcı EOKA’cılarla 15 maddelik iş birliği protokolü imzaladı. Ortak hedef, Türkleri yok sayan federasyon projesini hayata geçirmek. Bize ambargo uygulayan, soykırım yapan Eli kanlı Rum devletinin EOKA’cı, Türk düşmanı, KKTC ‘ye ‘sahte devlet’ diyen terörist Anastasiadis’in ayağına gidip ağızları bir karış açık dinlemeyi bilirler. KKTC Meclisine gelecek olan, devletimizi tek tanıyan devlet olan, 100 yıldır hep yanımızda duran, kahrımızı çeken, bizi mutlak bir soykırımdan kurtaran güvenliğimizi sağlayan, maaşımızı ödeyen, Rum ambargosunu kırıp bizi dünyaya bağlayan ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’nı dinlemeye ise gerek görmezler. O zaman gidin Rum Meclisine katılın, KKTC Meclisinde ne işiniz var?

Erdoğan’dan KKTC’ye 3 büyük müjde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Temmuz Pazartesi günü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yapacağı seyahatle ilgili, “Birinci gün Kuzey Kıbrıs Parlamentosunda milletvekillerine hitap edeceğim. Müjdeyi de orada vermek istiyoruz. Güzel bir adımımız var” dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Türk askerinin çekilmesi ölüm fermanımızdır Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Mehmetçik'in kendileri için güvence olduğunu söyledi. Tatar "Türk askerinin Kıbrıs'tan çekilmesi bizim için ölüm fermanıdır" dedi.

KKTC'den Rumlara gözdağı: Bizim arkamızda Türkiye var Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tatar, ülkenin şu an tanınmada bazı sıkıntıları olduğuna söyledi. Tatar "Gün gelir o tanınma da gelecek. Şimdi önemli olan siyasetin pekişmesi, gelişmesi" dedi.