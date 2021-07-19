Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afrika'nın en büyük tropikal yağmur ormanı rezervine ev sahipliği yapan Salonga Ulusal Parkı, "Tehlike Altındaki Dünya Mirası Listesi"nden çıkarıldı. UNESCO Dünya Mirası Komitesi, 16 Temmuz'dan bu yana çevrim içi olarak yaptığı toplantıda, ulusal makamların park alanıyla örtüşen petrol imtiyazlarının geçersiz ve hükümsüz olduğu ve bu blokların gelecekteki açık artırmalara dahil edilmeyeceği açıklamalarının memnuniyetle karşılandığını açıkladı.

Özellikle kaçak avlanma karşıtı önlemlerin güçlendirilerek parkın yönetiminin büyük ölçüde iyileştirildiğine işaret eden Komite, parktaki yaban hayatına yönelik düzenli izlemlerin geçmişteki baskılara rağmen bonobo popülasyonlarının sabit kaldığını, orman fili popülasyonunun da yavaş yavaş toparlanmaya başladığını gösterdiğini belirtti.

Komite, parkın tüm bu iyileştirmelerle "Tehlike Altındaki Dünya Mirası Listesi"nden çıkarıldığını bildirerek, bu başarıya ulaşmak için ulusal makamlar, UNESCO Dünya Mirası Merkezi ve Doğanın Korunması Uluslararası Birliğince (IUCN) gösterilen çabaları takdir etti.

AFRİKA'NIN EN BÜYÜĞÜ

Dünya Mirası Listesi'ne 1984’te ve 1999'da "Tehlike Altındaki Dünya Mirası Listesi"ne alınan Salonga Ulusal Parkı, Afrika'nın en büyük tropikal yağmur ormanı rezervine ev sahipliği yapıyor.

NESLİ TÜKENMEKTE OLAN BİR ÇOK TÜRÜ BARINDIRIYOR

Kongo Nehri'nin merkezi havzasının kalbinde yer alan ve sadece su yoluyla erişilebilen park; bonobo, Kongo tavus kuşu, orman fili, Afrika ince burunlu veya "sahte" timsah gibi nesli tükenmekte olan birçok türü barındırıyor.



Diyarbakır'da UNESCO mirasında yangın Diyarbakır’da UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Hevsel Bahçeleri’nde kimliği belirsiz kişi yada kişilerce 2 farklı noktada yangın çıkarıldı. Yangınlar orman yangın söndürme ekiplerince büyümeden kontrol altına alınırken, ağaçlık alanda büyük çapta hasar oluştu.



‘UNESCO TÜRKİYE’ Foto Safari başlıyor ‘UNESCO TÜRKİYE’ Foto Safari projesi kapsamında tüm fotoğraf tutkunlarını, amatör ve profesyonel fotoğrafçılar, 18 UNESCO ana unsurunda yarışacak. 18 Ana unsuru görmek isteyen tüm fotoğraf tutkunları safariye katılabiliyor.