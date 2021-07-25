Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afrika'nın doğusunda bir ada ülkesi olan Madagaskar, tarihte "sadece iklim krizi" nedeniyle ortaya çıkan ilk kıtlıkla mücadele ediyor. Birleşmiş Milletler'in (BM) Dünya Gıda Programı (WFP), ülkenin güneyindeki binlerce ailenin açlığın eşiğinde olduğu uyarısında bulunurken Madagaskar'ın son 40 yılın en kötü kuraklığıyla karşı karşıya olduğu belirtildi. WFP İcra Direktörü David Beasley, bir milyon 140 binden fazla kişinin gıdadan yoksun kaldığı kuraklığın iklim değişikliğinden kaynaklandığını söyledi.

"HAYATTA KALACAK KADAR SAĞLIKLI OLANLAR"

Ülkede, ailelerin birkaç aydır çiğ kırmızı kaktüs meyveleri, yabani yapraklar ve çekirgelerle beslendiği aktarılırken Beasley, gıda dağıtım noktalarına ulaşmak için "saatlerce yürüyen" kadın ve çocuklarla karşılaştığını açıkladı. Beasley "Bu kişiler hayatta kalabilecek kadar sağlıklı olanlardı" dedi. Beasley, dünyanın bu bölgesinin iklim değişikliğinde hiçbir şekilde payı olmamasına rağmen "en yüksek bedeli ödediğini" ifade etti. En kötü etkilenen bölgeler arasındaki Ambovombe'de nüfusun yüzde 27'si hayati tehlikeyle karşı karşıya kalırken WFP Direktörü Beasley "Bu, en dayanıklı yardımseveri bile gözyaşlarına boğmak için yeterli" dedi.

Kuraklık ekonomiyi toptan vuruyor Kuraklık sebebiyle barajlardaki su seviyesi yüzde 50 düşünce hidroelektrik santrallerinin elektrik üretimindeki payı yılın ilk 5 ayında yüzde 21,7'ye geriledi. İthalata bağlı doğalgaz santrallerinin payı da yüzde 22,7’den yüzde 27,3’e yükselince maliyetteki artış elektrik fiyatlarına olumsuz yansıdı.

Çip krizinde yeni tehlike: Kuraklık Uzmanlar, dünya çip üretiminin yarısından fazlasını karşılayan Tayvan'da görülen son 50 yılın en ağır kuraklığının çip üretimini olumsuz etkileyebileceğini belirtiyor.