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ABD'nin Minneapolis kentinde, 25 Mayıs 2020'de siyah Amerikalı George Floyd'u öldürmekten suçlu bulunan eski polis memuru Derek Chauvin, 22 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.
Chauvin, halen maksimum güvenlikli Oak Park Heights hapishanesinde tutuluyor.
Minnesota Ceza İnfaz Kurumu, mahkûmun hapishanede ilk kez fotoğraflarını yayımladı.
Fotoğraflar, hapishaneye kayıt sırasında, 28 Haziran’da, mahkûmiyet kararından birkaç gün sonra çekilmiş.
Chauvin, diziyle Floyd'un boğazına 9 dakika basmış ve nefessiz kalarak ölmesine yol açmıştı.
Chauvin iyi halden 7,5 sene erken tahliye edilebilir.
ABD'deki George Floyd cinayetinde karar açıklandı! ABD'nin Minnesota eyaletinde görülen davada eski polis memuru Derek Chauvin'i, siyahi George Floyd'un gözaltına alınması sırasında dizini ensesine basarak ölümüne neden olmak suçundan 22,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Pink Floyd'un solisti Waters'tan Doğu Kudüs tepkisi Ünlü İngiliz rock grubu Pink Floyd'un solisti Roger Waters işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinlilerin Yahudi yerleşimciler tarafından zorla evlerinden çıkarılmasını eleştirdi.