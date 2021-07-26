Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, "ülkenin içinde bulunduğu olağanüstü koşullar nedeniyle" meclisin tüm yetkilerini dondurduğunu, milletvekillerinin dokunulmazlığını askıya aldığını belirterek, mevcut Başbakan Hişam el-Meşişi'yi görevden aldığını ve kendi atayacağı bir başbakanla yürütmeyi devralacağını bildirdi

Sosyal medyadan örgütlenerek meclis binasının çevresinde toplanan Tunuslular, "Yönetim ve hükümet.. Bozuk sistem", "Ey vatandaş ayaklar altına alındın", "Halk siyasilerin yolsuzluğundan bıktı" ve "Hükümetin istifası ve meclisin feshedilmesine evet" yazılı pankartlar taşıdı.

DARBE YAPMAKLA SUÇLADILAR

Tunus Meclis Başkanı ve ülkedeki en büyük parti olan Nahda Hareketi'nin lideri Raşid el-Gannuşi ise meclisin çalışmalarını dondurma ve başbakanı görevden alma kararları nedeniyle Cumhurbaşkanı Kays Said'i darbe yapmakla suçlayarak halkı barışçıl mücadeleye çağırdı.

El Cezire televizyonuna değerlendirmede bulunan Gannuşi, cumhurbaşkanının aldığı kararların yasal bir dayanağı olmadığını ve bir darbe niteliği taşıdığını belirterek, "Cumhurbaşkanını bu kararları geri almaya çağırıyoruz çünkü bu kararlar halkı karanlığa sürüklüyor." dedi.

"SEÇİLMİŞ HÜKÜMET GÖREVİNİN BAŞINDA"

Raşid el-Gannuşi, açıklamasında demokratik olarak seçilmiş parlamento ve hükümetin halen görevinin başında olduğunu belirterek "Bu açıkça anayasal bir darbedir. Devrime, genel ve kişisel özgürlüklere karşı bir darbedir. Demokratik olarak seçilmiş parlamento, hükümet ve gerisi halen görevinin başında." dedi.

ASKERLER PARLAMENTOYA GİRİŞE İZİN VERMEDİ

Tunus parlamentosunda bulunan askerler, Meclis Başkanı Gannuşi ve beraberindeki bir grup milletvekilinin içeri girmesine izin vermedi.

ARAP BAHARI'NIN BAŞLANGIÇ NOKTASI

2010 yılında Arap Baharı olarak adlandırılan süreç Tunus'ta Muhammed Buazizi adlı bir gencin, seyyar satıcılık yaptığı arabasına el konulması ve yetkililerce uğradığı kötü muamele nedeniyle kendini yakmasının ardından Tunuslular'ın sokağa dökülmesiyle başlamıştı. Tunus'u 24 yıldır demir yumrukla yöneten Zeynel Abidin Bin Ali'nin 14 Ocak 2011'de yakın ailesini de yanına alarak ülkeden kaçmasıyla, Arap Baharı'nın fitili ateşlenmişti.

Ayrıntılar geliyor...