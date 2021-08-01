Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sınır köyü olan Edirne'nin Adasarhanlı köyünde, Yunanistan tarafından sivil giyimli kişilerce açılan ateş sonucu 1 vatadanşımız öldürüldü, arkadaşı ise kıl payı kurtuldu.

İddiaya göre, 43 yaşındaki Mehmet Durgun, arkadaşı ile nehir kenarında otururken Yunan tarafından ateş açıldı. Sivil giyimli kişilerin açtığı ateş sonrası başına kurşun isabet eden Mehmet Durgun olay yerinde hayatını kaybetti. Durgun'un vurulduğunu gören arkadaşı S.S'nin ise mermi burnunu sıyırdı.

Olay yerinden sürünerek kaçan S.S olayı hemen jandarma ekiplerine bildirdi. Bölgede geniş güvenlik ekipleri alan jandarma ekiplerinin ardından Durgun'un cenazesi otopsi için hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Edirne'de polis silahlı saldırıyı önledi, 12 gözaltı var Edirne'de silahlı saldırı düzenleneceği ihbarı alan ekipler bir eve baskın düzenledi. Operasyonda çok sayıda silah ele geçirilirken 12 kişi de gözaltına alındı.