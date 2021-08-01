Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Libya'nın Terhune şehrindeki katliamların sorumlularından Mahmud el-Verfelli'nin ardından bir başka milis komutanı Muhammed el-Kani de Bingazi'de silahlı saldırıda öldürüldü. Terhune şehrinde sivillere yönelik katliamdan sorumlu tutulan Kaniyat milislerinin lideri el-Kani'nin, 27 Temmuz'da Bingazi'nin Buatni bölgesinde, darbeci Hafter milislerince öldürüldüğü iddia edildi. Savaş suçları işlediği için Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından hakkında yakalama kararı çıkartılan, Hafter'e bağlı milis komutanı Mahmud el-Verfelli'nin (42) de 24 Mart'ta Bingazi'de silahlı saldırı sonucu öldürüldüğü duyuruldu. Mahallî kaynaklar, el-Kani'nin, Hafter'in Bingazi'deki gücü ve kendisine yeterli sadakat göstermeyen birlik komutanlarını tasfiye etmekle bilinen 106. Tabur güçleri tarafından öldürüldüğünü bildirdi. Buna göre, Hafter bu şekilde Libya'yı yönetme hayaline tehdit oluşturacak katliamlarının faillerini tek tek yok ediyor.

UCM ve Birleşmiş Milletleri (BM) harekete geçiren Terhune'deki katliamlarla ilgili gerçeklerin daha fazla ortaya çıkması Hafter'in çıkarına olmayacaktı. Hafter, 2019-2020 yıllarında Trablus'a yaptığı saldırıda Kaniyat milislerini öncü birlik olarak kullandı. Kaniyat milisleri, Trablus'a yönelik saldırı süresince orta ve doğu eksenlerindeki bölgelere derinden nüfuz etti. Muhammed el-Kani'nin Hafter hakkında sahip olduğu bilgiler, Hafter'i UCM'ye sevk edecek ve Libya'yı yönetme projesine son verecekti.

Dışişleri'nden Libya açıklaması Libya'da uzun süredir kapalı olan Misrata-Sirte sahil yolunun dün resmen ulaşıma açılması üzerine Türkiye Dışişleri Bakanlığı, konuya ilişkin memnuniyetini açıkladı.

Hafter, her yerden kuşatılmış durumda Güvenlik kaynakları, Hafter’in sonunun geldiğini belirterek Libyalı birçok aşiret liderinin darbeciden rahatsız olduğunu ifade ediyor.