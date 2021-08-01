Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gemi mürettebatının iki kişinin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili konuşan İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid “Bunun sorumlusu İran” dedi. İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile sürekli temas hâlinde olduğunu aktaran Lapid “Kendisine bir İngiliz vatandaşının da öldürüldüğü gemiye yapılan saldırıya şiddetle karşılık verilmesi gerektiğini söyledim. Tüm dünya, Tahran yönetimine sert karşılık vermeli” diye konuştu. İran tarafından suçlamalara yönelik resmî bir açıklama yapılmazken ülkedeki Arapça yayın yapan devlet televizyonu al-Alam “İsrail'in geçen hafta Suriye’nin Kusayr ilçesindeki ed-Debaa Havaalanı'nda İran hedeflerine yönelik saldırılarına misilleme olarak gemiye saldırı düzenlendi” diye haber yaptı. Haberde saldırıyla ilgili başka detay paylaşılmazken Tanzanya'dan Birleşik Arap Emîrliklerine (BAE) giderken saldırıya uğrayan gemide hayatını kaybedenlerden birinin İngiliz, diğerinin Rumen olduğu açıklandı.

Katliam tugayı İran'a girdi İran'ın Huzistan eyaletinde iki hafta önce su kesintisi sebebiyle başlayan gösteriler devam ediyor. Tahran yönetimi, olayları bastırmak için Irak ve Suriye'den 4 bin kişilik Haşdi Şabi milis grubunu gizlice ülkeye soktu.