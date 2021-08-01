Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yunanistan’da, İskeçe’ye bağlı Küçükdavutlu (Mikro Timbano) köyü camiinin, arsasına kaçak inşaat yapılarak genişletildiği gerekçesiyle köy halkına para cezası kesildi. Küçükdavutlu Köyü Mütevelli Heyeti Avukatı Ahmet Kara, İskeçe İmar Müdürlüğünce köy camiiyle aynı arsada yer alan eski okul binasına bazı eklemeler yapılarak camiyle birleştirildiği iddiasıyla 10 hanelik köy halkına 103 bin 956,5 avroluk para cezası verildiğini söyledi. İskeçe bölgesinde en az nüfusa sahip Türk köylerinden biri olan Küçükdavutlu okulunun, öğrenci yetersizliği sebebiyle uzun zamandır kapalı olduğunu ve camiye dönüştürülmesi gibi bir durumun söz konusu olmadığını anlatan Kara “Okul binasının bir bölümü, okulun faal olduğu dönemde görevli öğretmen tarafından ev olarak kullanılıyordu.

Okulun önündeki sundurma çok uzun zaman önce Topiros Belediyesi tarafından yapılmış. Aynı yerdeki diğer çardak ise iki metal çubuk üzerine tutturulmuş basit bir şey. Ancak okul artık faal değil; yani kapalı. Gerekli çalışmaları yapıp hazırlıklarımızı tamamladıktan sonra ilgili makamlara itiraz dilekçemizi sunacağız. Ancak İmar Müdürlüğünün kararı, cezanın kesilmesinden bir yıl sonra tayin edilmiş İskeçe Müftüsü aracılığıyla köyün mütevelli heyetine teslim edilmiş. Otuz günlük kanuni itiraz süresi geçmiş olması sebebiyle farklı bir dilekçe hazırlayacağız” diye konuştu.

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