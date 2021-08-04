Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye'nin başkenti Şam'da Esed rejimi askerlerini taşıyan otobüsün geçişi sırasında bir bomba patladı.

Edinilen ilk bilgilere göre olayda en az 18 Esed askerinin öldüğü 21 askerin ise yaralandığı belirtiliyor.

LOJMANLARDA CİDDİ HASAR OLUŞTU

Şam'ın Harasta bölgesinde Cumhuriyet Muhafızları lojmanları civarındaki patlamada çevrede de ciddi hasar oluştu.

Rejime bağlı haber kanalları olayın EYP saldırısı olduğu bilgisini paylaştı. Saldırı henüz herhangi bir örgüt tarafından üstlenilmedi.

ABD Esed askerlerini yanlışlıkla vurduğunu kabul etti ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, 17 Eylül'de koalisyon güçlerinin Esed rejimi askerlerini vurmasıyla ilgili soruşturma raporunda, askerleri "DEAŞ hedefi sanarak yanlışlıkla vurduğunu" kabul etti.

Suriye’de rejime ait petrol rafinerisinde yangın Suriye’nin Humus ilinde Esad rejimine ait petrol rafinerisinde yangın çıktı.