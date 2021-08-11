Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyada onaylanan ilk koronavirüs aşısını geliştiren ve Türk bilim insanı Prof. Uğur Şahin’in CEO’su olduğu BioNTech’in Almanya ekonomisine büyük katkı vereceği açıklandı.

Geçtiğimiz yıl koronavirüs pandemisi nedeniyle ülke ekonomisinin yüzde 4,7 küçüldüğü, ancak 2021 yılında yüzde 4 büyüme öngörüldüğünü belirtilirken Alman Makroekonomik Politika Enstitüsü’nden Prof. Dr. Sebastian Dullien, BioNTech’in bu büyümenin 0,5’ini tek başına sağlayabileceğini aktardı.

Dullien, verdiği demeçte, Avrupa’nın en büyük ekonomisindeki büyümenin sekizde birini BioNTech’in sağlayabileceğini belirtirken, "Tek bir şirketin Alman GSYİH üzerinde bu kadar etkili olduğu başka bir örnek düşünemiyorum" dedi.

HÜKÜMET YETKİLİSİ DOĞRULADI

Bir hükümet yetkilisi de, BioNTech'in genel ekonomik büyüme üzerindeki etkisinin bu yıl 0,5 puana ulaşacağını varsaymanın kesinlikle makul olduğunu söyledi.

Yapılan hesaplama, BioNTech'in Pazartesi günü açıkladığı 15,9 milyar avro (18,63 milyar dolar) gelir elde etmeyi beklediğini gösteren en son kazanç tablosuna dayanıyor.

‘BİONTECH ÇOK NADİR BİR ÖRNEK’

Prof. Dr. Sebastian Dullien, bir makro ekonomist olarak normalde bireysel şirketlere bakmadığını söylerken, "Ancak bazen, bireysel şirketlerin makroekonomik alaka düzeyine sahip olduğu nadir durumlar vardır. BioNTech çok nadir bir örnek" dedi.

Dullien, "BioNTech yurtdışından nispeten az sayıda ön ürün tedarik ettiğinden, bu neredeyse tamamen yerli katma değerdir" derken, "Yani bunun ekonomik büyüme üzerinde doğrudan bir etkisi var" diye konuştu.

‘TEK KELİMEYLE OLAĞANÜSTÜ’

ING Bank ekonomisti Carsten Brzeski de Dullien'in hesaplamasının makul olduğunu söylerken, BioNTech'in başarı öyküsünün tek kelimeyle olağanüstü olduğunu ekledi.

Brzeski, "Sadece bir yılda sıfırdan yüze çıkabilen çok fazla şirket yok" dedi.

BioNTech, virüsü atlatanlara tek doz uygulanacak Sağlık Bakanlığınca, Koronavirüs Bilim Kurulunun kararı doğrultusunda geçmişte koronavirüsü atlatan kişilere iki doz yerine tek doz BioNTech aşısı yapılacağı duyuruldu.

Türk medyasında en fazla konuşulan aşı markası Pfizer/Biontech oldu Dünyada ve Türkiye’de aşılama tüm hızıyla devam ediyor. Üçüncü doz aşı uygulaması ve iki doz aşı arasındaki sürenin dört haftaya çekilmesi ile beraber aşılama hızının ivme kazanacağı öngörülüyor.

Endonezya, 50 milyon doz BioNTech aşısı sipariş etti Koronavirüs ile mücadele kapsamında aşılama hızı tüm dünyada arttı. Son olarak Endonezya, Uğur Şahin ve Özlem Türeci tarafından bulunan Covid 19 aşısı BioNTech alacağını duyurdu.