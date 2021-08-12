Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kanada Vatandaşlık ve Göçmenlik Bakanı Bakan Marco Mendicino, tam tarih vermediği açıklamasında, uygulamanın sonbaharın ilk günleri ile birlikte hayata geçeceğini belirtti.

HEM DİJİTAL HEM KAĞIDA BASILI

Hükümetinin, aşı kimlik bilgilerini tanımak için diğer ülkelerle birlikte çalıştığını anlatan Mendicino, tam aşılı Kanadalıların uluslararası seyahat amacıyla Kovid-19 aşı geçmişlerini onaylayacak bir hükümet belgesi alabileceklerini ifade etti.

Uygulamanın dijital ortamda olacağını duyuran Bakan, dileyen Kanadalılar için kağıda basılı seçeneğin de bulunduğunu bildirdi.

Mendicino, verilecek aşı pasaportunun, alınan aşıların türü, tarihleri ​​ve verildikleri yerle ilgili verileri içereceğini vurgulayarak, uluslararası seyahatler için hazırlanan belgenin, eyaletler arası seyahatlerde kullanımının da eyalet hükümetlerinin kararına bırakıldığını kaydetti.

BİRÇOK ÜLKE KULLANIYOR

Dünyada halen Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Almanya, Yunanistan, Hırvatistan ve Polonya'da uygulanan aşı pasaportu sistemine, temmuz ayında Japonya'da da başlanmıştı.

Kanada'nın temmuz ayında uygulamaya koyduğu ArriveCAN uygulamasını kullananlar, gerekli bilgi ve belgeleri sisteme yükledikleri takdirde ülkeye girişlerinde karantinadan muaf tutuluyorlar.

Kanada basınında yer alan haberlerde, aşı pasaportu uygulamasının eylül ayı ile birlikte başlayacağı belirtildi.