Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) tarafından yapılan açıklamada, Haiti'de 7.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

EVLER YERLE BİR OLDU

Merkez üssü Saint-Louis du Sud bölgesinin 12 kilometre kuzeydoğusu olan depremin 10 kilometre derinlikte kaydedildiği aktarıldı. Sosyal medyada hızla yayılan videolarda, bazı ev ve yapıların yerle bir olduğu görüldü. Deprem başkent Port-au-Prince'te de hissedilirken, halk kendini dışarı attı. Şu ana kadar can kaybına yönelik bir açıklama ise yapılmadı.

Filipinler’de 7.1 büyüklüğünde deprem Filipinler’in Bonbon kenti açıklarında 7.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.