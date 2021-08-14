ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) tarafından yapılan açıklamada, Haiti'de 7.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

EVLER YERLE BİR OLDU

Merkez üssü Saint-Louis du Sud bölgesinin 12 kilometre kuzeydoğusu olan depremin 10 kilometre derinlikte kaydedildiği aktarıldı. Sosyal medyada hızla yayılan videolarda, bazı ev ve yapıların yerle bir olduğu görüldü. Deprem başkent Port-au-Prince'te de hissedilirken, halk kendini dışarı attı. Şu ana kadar can kaybına yönelik bir açıklama ise yapılmadı.

Filipinler’de 7.1 büyüklüğünde deprem Filipinler’de 7.1 büyüklüğünde deprem Filipinler’in Bonbon kenti açıklarında 7.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

 