Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haiti'nin Saint-Louis du Sud bölgesinin 12 kilometre kuzeydoğusunda Cumartesi günü meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremin bilançosu gittikçe artıyor.

CAN KAYBI 419’A YÜKSELDİ

Haiti Sivil Savunma Ajansı tarafından yapılan son açıklamada, yüzlerce kişinin daha cansız bedenine ulaşılması sonucu can kaybının bin 419’a yükseldiği bildirildi. Yaralı sayısı 6 bin 900 olarak açıklanırken, 37 binden fazla evin de yıkıldığı kaydedildi. Ülkede büyük yıkıma yol açan depremin ardından hastaneler kapasitesini aşarken, yaralıların sedyelerde hastane önünde tedavi edildiği görüldü.

OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN EDİLMİŞTİ

Haiti Başbakanı Ariel Henry, felaketten sonra 1 ay süreyle olağanüstü hal (OHAL) ilan ederken, deprem nedeniyle bazı kentlerin tamamen yıkıldığını aktarmıştı. Ülkede 2010 yılında meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde ise 300 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, büyük bir yıkım yaşanmıştı.

İstanbul'u bekleyen deprem tehlikesi İstanbul’da muhtemel 7,5 ve üzeri büyüklüğe sahip bir depremde 13 bin 492’si çok ağır olmak üzere 491 bin binanın hasar alması bekleniyor

Haiti’de 7,2’lik depremin bilançosu ağırlaşıyor! Haiti’nin Saint-Louis du Sud bölgesinin 12 kilometre kuzeydoğusunda geçen cumartesi günü meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremde can kaybı sayısı artıyor.

Doğu Anadolu’yu bekleyen tehlike: Deprem! Doğu Anadolu Fay Hattı’nda 700 yıldır 7 ve üzeri herhangi bir deprem olmaması uzmanları korkutuyor. Gaziantep Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Osman Hansu, “Gaziantep’in 38 kilometre uzağından geçen Türkoğlu’ndaki ana kırıkta 700 yıldan fazladır 7 ve üzerinde bir deprem olmadı, dolayısıyla bu 5 ay sonrada olabilir, 5 yıl sonrada olabilir ama olacak, maalesef ki olacak” dedi.