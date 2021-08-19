Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya Araştırmaları Enstitüsü, Uganda'ya gelen ilk Afgan mülteci grubunun (400'ün üzerinde) ülkeye yerleşmeye başladığını açıkladı. Uganda'ya götürüldüklerini bilmeyen Afganların, indikten sonra tepki gösterdikleri öne sürülüyor. Uganda, ABD ile anlaşma kapsamında 2.000 Afgan'ı kabul etmeyi kabul etmişti. Uganda Yardım Bakanı, Esther Anyakun Davinia "Talep, ABD hükûmeti tarafından Devlet Başkanı Yoweri Museveni'ye iletildi. O da, iki bin Afgan sığınmacıyı Uganda'ya getirmelerine onay verdi. ABD hükûmeti onları başka yerlere yerleştirmeden önce, burada geçici olarak üç aylığına kalacaklar" diye konuşmuştu.

Biden'dan Afganistan açıklaması: Kaos olmadan çıkamazdık ABD'nin Afganistan'dan çekilme kararına yönelik açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan'dan "kaos olmadan" çekilmenin bir yolu olmadığını söyledi.