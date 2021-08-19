Taliban, Afganistan'da kontrolü ele geçirdi. Ardından ülkeden büyük bir kaçış başladı. Kâbil Havalimanı'na akın eden vatandaşlar, önüne gelen uçağa binip ülkeden kaçtı. İki kişi ise ABD askerî kargo uçağının kanadına tutunup ülke dışına çıkmaya çalıştı. Ancak uçak havalandıktan sonra şahıslar on metrelerce yüksekten düşüp öldü.
ANNELERİ HASTALANMIŞ
Feci şekilde can veren kişinin kimlikleriyle ilgili detaylar ise ortaya çıkmaya başladı. Ölenlerin 19 yaşındaki Afganistan Millî Takımı futbolcusu Zaki Anwari ile 16 yaşındaki kardeşi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili açıklama yapan ikilinin bir akrabası "Zaki ve kardeşi, 20 bin kişinin Kanada veya ABD'ye götürüleceğini duyunca kimseye bir şey demeden evden çıktılar. Sonra bunlar yaşandı. Ağabeyin cesedini bulduk, bacakları ve kolları kopmuştu. Kardeşininkini ise hâlâ arıyoruz. Anneleri üzüntüden hastalandı" dedi.
Uçaktan düşen kaçak yolcunun cesedi Londra'da bir bahçede bulundu İngiltere'nin başkenti Londra'da bir evin bahçesinde, Heatrow Havalimanı'na inen bir uçağa kaçak bindiği ve uçağın iniş takımlarından düştüğü tahmin edilen bir yolcunun cesedi bulundu.
Afganistan'daki Türkler 'uçan kale' ile Kabil'den ayrıldı Afganistan'da bulunan 200’ü aşkın Türk vatandaşı, "uçan kale" olarak nitelendirilen Türk Silahlı Kuvvetlerine ait A400 M tipi nakliye uçağıyla Kabil'den ayrıldı.
Uçaktan düşüp ölen Afganların kimliği ortaya çıktı
Kâbil'de ABD uçağına tutunup ülkeden kaçmaya çalışan iki kişi metrelerce yüksekten düşerek ölmüştü. Bu kişilerin kim olduğu tespit edildi.
Taliban, Afganistan'da kontrolü ele geçirdi. Ardından ülkeden büyük bir kaçış başladı. Kâbil Havalimanı'na akın eden vatandaşlar, önüne gelen uçağa binip ülkeden kaçtı. İki kişi ise ABD askerî kargo uçağının kanadına tutunup ülke dışına çıkmaya çalıştı. Ancak uçak havalandıktan sonra şahıslar on metrelerce yüksekten düşüp öldü.
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