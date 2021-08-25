Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai kentinde dünyanın en büyük dönme dolabının inşa edildi.

DUBAİ’NİN GÖZÜ

Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai kentinde dünyanın en büyük dönme dolabının inşası tamamlandı. Bluewaters Adası’nda inşa edilen Ayn Dubai (Dubai`nin gözü) adlı dönme dolap, kapsül şeklinde 48 klimalı kabinden oluşuyor.

750 KİŞİYE AYNI ANDA HİZMET VERİYOR

250 metreden fazla yüksekteki Ayn Dubai, bin 750 kişiye aynı anda hizmet verebilecek. Ayn Dubai, yaklaşık 38 dakikalık sürecek her turda 360 derecelik kesintisiz şehir manzarası sunacak. Dünyanın en büyük dönme dolabının, 21 Ekim'de kapılarını ziyaretçilerine açması bekleniyor.

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