Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başkent Bağdat’ta bugün düzenlenecek olan “Bölgesel Komşuluk Zirvesi” çerçevesinde Irak’a gelecek olan Macron'un, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde de (IKBY) temaslarda bulunacağı öğrenildi. Kürt yetkilileriyle yapacağı temasların ardından Musul'u da ziyaret edecek olan Macron'un, şehrin kanaat önderleri ile bir araya gelmesi bekleniyor. Macron ayrıca, Meryem Ana Kilisesi'ni ziyaret ederek şehirdeki Hıristiyanlara desteğini tekrarlayacak. Üç yıl terör örgütü DEAŞ hâkimiyeti altında kalan Musul’da, Macron’un yapacağı tarihî ziyaret öncesi şehrin pek çok noktasında ve havalimanı çevresinde güvenlik güçleri görevlendirildi. Macron, son olarak 2020 yılının Eylül ayında Irak’ı ziyaret etmişti.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Macron'a kınama Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, “Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı PYD/YPG güdümündeki sözde “Suriye Demokratik Konseyi” mensupları ile görüşmesini kınıyoruz” ifadelerini kullandı.