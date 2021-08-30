Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Kırgızistan’ın bağımsızlığının 30. yılı kutlamaları dolayısıyla yabancı ülke büyükelçileri ve uluslararası örgütlerin temsilcileriyle bir araya geldi.

Caparov yaptığı konuşmada, Kırgızistan’ın öncelikle siyasi, ticari ve ekonomik, güvenlik ve askeri teknik işbirliğinin geliştirilmesi ve genişletilmesine odaklandığını kaydederek, su kaynakları, enerji, altyapı, tarım, sağlık, eğitim, kültür, finans ve teknoloji alanlarında somut anlaşmalar yapmaya çalıştığını dile getirdi.

Caparov, cumhurbaşkanı olarak ilk ziyaretlerini Rusya, Özbekistan, Kazakistan, Türkiye, Türkmenistan ve Tacikistan’a yapmasının söz konusu olduğunu dile getirdi.

Stratejik ortaklarla, müttefiklerle ve dost ülkelerle işbirliğini daha da geliştirmekte anlaştıklarını kaydeden Caparov, “Her şeyden önce Orta Asya bölgesinde komşularımız ve stratejik ortaklık anlaşmaları imzaladığımız dünyanın en güçlü ülkeleri Rusya, Çin, Türkiye, Hindistan ve Macaristan ile daha yakın işbirliği geliştirmeyi amaçlıyoruz” dedi.

Caparov, halihazırda Kırgızistan’ın 165 ülke ile diplomatik ilişki kurduğunu ve 124 uluslararası örgüte üye olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Caparov, Kırgızistan’ın bağımsızlığının, egemenliğinin, toprak bütünlüğünün ve ulusal çıkarlarının korunmasına yönelik açık, dengeli ve barışçıl bir dış politika izlediğini sözlerine ekledi.

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