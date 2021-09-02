Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınında gerçekleşen kısıtlamalardan dolayı elektronik ürünlere talebin artması ile birlikte başlayan çip krizi otomotiv sektörünü etkilemeye devam ediyor.

TESLA'NIN ÇİN'DEKİ ÜRETİMİ KESİNTİYE UĞRADI

Tesla Çin'deki fabrikada üretim hattının çip sıkıntısı sebebi ile ağustos ayında 4 gün kesintiye uğradığını bildirdi.

Bloomberg'in haberine göre yaşanan sıkıntı nedeniyle Tesla'nın 'Model Y' üretiminde aksamalar meydana geldi. Üretimin şimdi normale döndüğü belirtildi.

ÇİP KRİZİ OTOMOTİV ÜZERİNDE ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

Geçen yıl pandeminin elektronik talebini artırması ve tedarik zincirinde sıkıntılara neden olmasıyla birçok sektörde çip krizi yaşandı. Otomotiv sektöründe üretimi etkileyen kriz, sektörde küresel çapta büyük gelir kaybına neden oldu.

Küresel çip sorunu nedeniyle bu yıl dünya çapında geçen yıldan 7,1 milyon daha az otomobil üretileceği tahmin ediliyor.

Son olarak Toyota Motor üretim planlarında değişikliğe giderek eylül ayında üretimi yüzde 40 azaltacağını duyurdu.