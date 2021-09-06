Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin'in sosyal paylaşım platformu Weibo'dan BTS hayran sayfasına 2 aylık paylaşım yasağı geldi. Weibo'dan yapılan açıklamada, hayran sayfasının yasa dışı bağış topladığının tespit edildiği belirtildi.

Sayfanın 60 gün süreyle paylaşım yapmasının yasaklandığı kaydedilen açıklamada, "Weibo, bu tarz mantıksız ünlü takibi davranışlarına kesinlikle karşı ve bunu ciddi olarak ele alacak" ifadesi kullanıldı.

UÇAK GÖRSELİ DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Dünya çapında hayranları bulunan BTS'nin üyelerinden Jimin'in fotoğrafı ile kaplanan bir uçak görseli geçen hafta sosyal medyada dikkati çekmişti. 1 milyon 100 binden fazla takipçisi olan Weibo'daki hayran sayfasının, uçağı Jimin'in ekim ayındaki doğum gününü kutlamak amacıyla hazırlattığı öğrenildi.

1 SAATTE ORTALAMA 360 BİN DOLAR TOPLANDI

Global Times'ın haberine göre, hayran sayfası, Jimin'in 26. yaş günü kutlamalarına hazırlık için nisan ayında para toplamaya başladı.

Kampanyanın ilk 3 dakikasında toplanan 150 bin dolar, 1'inci saatin sonunda 360 bin dolar civarına ulaştı.

Hayran sayfasının, New York Times gibi gazetelerde de Jimin'in doğum gününü kutlamak için ilanlar vermeyi planladığı öğrenildi.

21 SAYFAYA PAYLAŞIM ENGELİ

Weibo başka bir açıklamada ise çoğu K-pop ünlüleriyle ilgili paylaşımlar yapan 21 hayran sayfasında "mantıksız ünlü takibi" içerikleri gerekçesiyle 30 gün süreyle paylaşım yapılmasının engellendiğini duyurdu.

Tüm dünyada kendilerini 'ARMY' olarak adlandıran hayran kitlesine sahip olan BTS'nin Twitter'da 38 milyonun, Instagram'da ise 48 milyonun üzerinde takipçisi var.

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