Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Japonya'da geçen ay sonunda yapılan araştırmalar neticesinde içeriğinde yabancı madde saptanan Moderna üretimi bazı aşı serilerinin kullanımı askıya alındı. Korkuya neden olan saptamanın ardından, ülkede uygulanan Pfizer aşıları da araştırıldı.

Hafta içinde Tokyo ve Osaka'ya yakın ilçelerde yabancı maddeli aşı şişeciklerinin seri numaraları tarandı. Tarama sonrası yabancı maddeli aşı şişeciklerinin toplam sayısının 100'e yaklaştığı kaydedildi. Aşılama kampanyasında yabancı maddeli dozların uygulanmadığı da belirtildi.

"AŞININ GÜVENLİK VE KALİTESİNİ ETKİLEMİYOR" AÇIKLAMASI

Pfizer'ın Japonya faaliyetlerinden sorumlu şubesi, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şişecik içerisindeki bileşenlerin tam anlamıyla çözülemediğini, bunun aşının güvenlik ve kalitesini etkilemediğini bildirdi.

Şube, 'yüzen beyaz unsur' olarak nitelediği maddenin sulandırılması sonucu çözülmesi halinde, söz konusu dozların güvenli şekilde uygulanabileceğini belirtti.

1,6 MİLYON DOZ AŞIYA TOPLATMA KARARI

Japonya Sağlık Bakanlığı, açılmamış Moderna aşısı şişeciklerinde geçen ay sonunda kirlenme, bazı şişeciklerde ise yabancı maddeler bulunduğunu açıklamış ve kullanılmamış 1,6 milyon doz koronavirüs aşısını toplatma kararı almıştı.

Japonya’da Pfizer aşı tüplerinde yabancı madde tespit edildi Japonya’nın Kanagawa ve Osaka eyaletlerindeki üç şehirde kullanıma hazır Pfizer-BioNTech aşılarının tüplerinde yabancı madde tespit edildiği bildirildi.

Japonya'da gündem 3. doz aşı Japonya'da tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ve varyantlarıyla mücadele amacıyla vatandaşlara üçüncü doz aşının uygulanması planlanıyor.