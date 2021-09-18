Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tüm dünyanın gözü ABD'nin 3. doz kararındaydı. Birçok ülke ile birlikte DSÖ'nün de çoğu zaman kararlarını uyguladığı ABD Gıda ve İlaç Dairesi(FDA) bünyesinde gerçekleştirilen panelde, üçüncü doz koronavirüs aşısının gerekliliği konuşuldu.

18 KİŞİDEN 16'SI 'HAYIR' DEDİ

Panelde üçüncü doz aşının yalnızca yaşlılar için uygun olacağı şekilde fikir birliği sağlandı. Panelde, aşının 16 yaş üstü herkese uygulanması konusunda yapılan oylamada 18 kişiden 16'sı ''hayır'' oyu kullandı.

BİDEN'IN 3. DOZ PLANLARINI ZORLAŞTIRACAK

Paneldeki oylamanın bir bağlayıcılığı olmasa da çıkan sonucun ABD Başkanı Joe Biden'ın 20 Eylül itibariyle başlatmayı düşündüğü takviye dozların uygulama planının hayata geçirilmesini zorlaştırması bekleniyor.

Biden geçen ay alışılmadık bir şekilde, yetkili kurumların incelemesini beklemeden 20 Eylül'de Covid-19'a karşı 3'üncü doz aşı uygulamasının başlayacağını duyurmuştu.