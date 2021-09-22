Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere, 17 Eylül'de yaptığı seyehat listesi güncellemesinde mayıs ayından beri 'kırmızı liste'de tuttuğu Türkiye'yi listeden kaldırmıştı. Bunun üzerinde İngiliz hükümeti yurt dışından gelenler için uygulanan otel karantinası uygulamasının Türkiye güzegahında askıya alındığını açıkladı. Bu uygulama sona ermiş olsa da Türkiye'den İngiltere'ye giden vatandaşların varışlarının ardından 10 gün boyunca belirttikleri adresten çıkmayarak kendilerini ev karantinasına almaları zorunlu tutulacak.

TÜRKİYE'DEN GELENLERE OTEL KARANTİNASI BİTTİ

İngiltere'nin koronavirüs ile mücadele kapsamında mayıs ayından bu yana devam ettirdiği Türkiye'den gelen yolculara zorunlu kıldığı otel karantinası uygulaması sona erdi.

İngiltere Ulaştırma Bakanlığının 17 Eylül'de uluslararası seyahat listesinde yaptığı güncellemede, Türkiye'yi seyahatin ardından zorunlu otel karantinası gerektiren 'kırmızı liste'den çıkardığını açıklamıştı.

BİREYSEL KARANTİNA DEVAM EDİYOR

Bugün yürürlüğe giren uygulamayla, Türkiye'den İngiltere'ye gelecek yolcuların belirttikleri adreslerde 10 gün boyunca bireysel karantinada kalması ve karantinanın 2. ve 8. günü yaptıracakları PCR testlerini satın almaları zorunlu olacak.

Ayrıca, yolcuların son 72 saat içerisinde aldıkları negatif Covid-19 test sonucunu göstermeleri gerekecek.

Ülkede, kırmızı, sarı ve yeşil ülkelerin yer aldığı mevcut trafik ışığı sistemi bugünden itibaren kaldırılırken bunun yerine tek bir "kırmızı liste" yer alacak.

Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, 4 Ekim'den itibaren uluslararası seyahatler için yeni ve basitleştirilmiş bir sistem sunacaklarını belirterek mevcut yaklaşımı tek bir "kırmızı liste" ile değiştirdiklerini belirtmişti.

KIRMIZI LİSTE İÇİN OTEL KARANTİNASI SÜRECEK

Kırmızı listede yer alan ülkelerden gelenlerin, bedelini kendileri ödeyerek 10 gün havalimanı yakınlarındaki otellerde kalmaları gerekiyor.

Seyahat listesinde 5 Ağustos'ta yapılan güncellemeye göre, daha önce 1750 sterlin ödenen zorunlu otel karantinası ücretleri ise 12 Ağustos itibarıyla 2 bin 285 sterline çıkarılmıştı.