Türkiye Gazetesi

Osman Sağırlı

Sayımlarda hata yapıldığının ortaya çıkmasının ardından kadın vekillerin sayısının 30’a gerilemesi ile İzlanda Avrupa’nın kadın çoğunluklu meclisine sahip olma unvanını kaybetti. Yine de yüzde 48'i kadınlardan oluşan meclisi ile İzlanda, Avrupa ülkeleri arasında en çok kadın politikacının olduğu meclis oldu. İktidar koalisyonu, 63 sandalyeli Althingi'de 37 sandalye kazanarak çoğunluğu sağladığı seçim sonuçlarına göre İzlanda'nın muhafazakâr Bağımsızlık Partisi, Parlamento’daki en büyük grup olmaya devam ediyor.

Başbakan Katrin Jakobsdottir liderliğindeki görev süresi sona eren koalisyon hükûmetinde yer alan üç parti, cumartesi günkü seçimlerde, son seçimden iki fazla olmak üzere toplam 37 sandalye kazandı ve iktidarda kalmaya devam edecek gibi görünüyor.

Ancak merkez sağ Bağımsızlık Partisi, yedisi kadınlardan oluşan 16 sandalye kazanarak en büyük oyu aldı. Merkezci İlerici Parti, geçen seçimden beş fazla 13 sandalye kazanarak en kazançlı parti oldu.

Seçimden önce iki parti, Jakobsdottir'in Sol Yeşiller Partisi ile birlikte İzlanda’nın üç partili koalisyon hükûmetini kurdu. Partisi birkaç sandalye kaybetti, ancak sekizini korumayı başararak anket tahminlerini yanılttı.

371.000 kişilik bir Kuzey Atlantik adası olan İzlanda, mart ayında yayınlanan Dünya Ekonomik Forumu (WEF) raporunda 12. yıl boyunca dünyanın en cinsiyet eşitliğine sahip ülkesi seçildi.

Parlamentolar Arası Birliğe göre Ruanda, Temsilciler Meclisinin yüzde 61’ini oluşturan kadınlarla dünyaya liderlik ediyor. Küba, Nikaragua ve Meksika’da bu oran yüzde 50’nin biraz üzerinde. Örgüt, dünya çapında kanun koyucuların dörtte birinden fazlasının kadın olduğunu söylüyor.

Almanya'da zorlu koalisyon pazarlığı Almanya'da seçimin galibi yüzde 25,7 oy alarak Sosyal Demokrat Parti olurken, başbakanlık koltuğuna Olaf Scholz oturacak. Sonuçların tamamlanmasının ardından şimdi merak edilen ise partilerin koalisyon görüşmeleri olacak.