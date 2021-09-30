Türkiye Gazetesi

Fransa’da geçtiğimiz ay yürülüğe giren Covid-19 sağlık kartının yaş aralığı genişletildi. Bugünden itibaren geçerli olan karara göre, Covid-19 sağlık kartı 12 yaşını dolduran ve üzerinden 2 ay geçen herkes için zorunlu hale getirildi.

Kişinin aşı bilgisi, son 72 saate ait negatif test sonucu ya da son 6 ayda hastalığa yakalanıp yakalanmadığına ilişkin bilgilerin yer aldığı Covid-19 sağlık kartı yaklaşık 5 milyon genci kapsıyor.

TOPLU ALANLARA KART OLMADAN GİRİLEMEYECEK

Covid-19 sağlık kartı; restoran, bar, kafe, düğün, seminer, fuarların yanı sıra tren, uçak ve otobüslerin kullanıldığı uzun mesafeli toplu taşımalarda, hastanelerde ve huzurevleri ziyaretçileri için zorunlu hale geldi. Okullarda zorunlu olmadığı açıklanan Covid-19 sağlık kartı, hem vatandaşların hem de öğrencilerin aynı anda gerçekleştirdiği gezilerde zorunlu olacak.

Öte yandan, Fransa'da 12-17 yaş aralığındaki nüfusun yüzde 72'sı en az bir doz koronavirüs aşısı oldu.

Macron'un sağlık kartı sızdırıldı: Yaptırdığı aşı ortaya çıktı Fransa'da Macron'un Covid-19 sağlık kartının sosyal medyaya sızdırılmasıyla kriz yaşandı. Ülkede tıbbi sistemin güvenirliği sorgulanmaya başlandı.

Fransa Anayasa Konseyi'nden Covid-19 sağlık kartına onay Fransa Anayasa Konseyi, korona virüsün (Covid-19) Delta mutasyonu ve salgının 4. dalgasıyla mücadele kapsamında Covid-19 sağlık kartı yasasını onayladı.