Türkiye Gazetesi

Kuvvetli yağışlar, Hindistan'da ağır tahribata yol açıyor. Yağışların meydan agetirdiği seller sonrası, toprak kaymalarında artış başladı. Bununla birlikte ülkenin Himaçhal Pradeş eyaletinde bir apartman, toprak kayması sebbeiyle, saniyeler içerisind etuzla buz oldu.

YIKIM ÖNCESİ YAPILAN TAHLİYE, FACİANIN ÖNÜNE GEÇTİ

Hindistan’ın Himaçhal Pradeş eyaletinde yer alan Shimla kentinde aşırı yağışlar sonucu yaşanan toprak kaymasında 8 katlı bir bina yıkıldı. Saniyeler içinde yerle bir olan binanın yıkılmadan saatler önce tahliye edilmesi ile facianın önüne geçildi.

Yetkililer, binada yaşayan 8 ailenin 15 gün önce binayı boşaltmaları konusunda uyarıldığını ifade ederek, bugün öğle saatlerinde ise binanın tamamen tahliye edildiğini belirtti. Binanın yıkıldığı anlarda polis ve itfaiyenin bölgede olduğunu aktaran yetkililer, olayda ölen ya da yaralanan olmadığını açıkladı.

Binanın yıkıldığı an ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kayıt altına alındı.

Hindistan’da toprak kayması: 25 ölü Hindistan’ın Mumbai kentinde şiddetli yağışların iki farklı bölgede yol açtığı toprak kaymasında 25 kişi hayatını kaybetti.

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