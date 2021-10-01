Türkiye Gazetesi

Fransa'nın başkenti Paris'te 1986-1994 yılları arasında "le Grêlé" ve "Pockmarked" (Çopur: yüzünde çiçek hastalığından kalma çok sayıda küçük yara izleri bulunan kimse) lakaplı seri katil tarafından bir dizi cinayetler işlendi. Genç kızları öldüren katil, ülkede senelerce korku saldı ancak bir türlü yakalanamadı.

750 JANDARMADAN DNA ÖRNEĞİ ALINDI

Dosyayı 35 yıl sonra yeniden ele alan Paris Savcısı Laure Beccuau, o dönemlerde başkentte görev yapan 750 jandarmadan DNA örneği aldı. Jandarmalığı bırakıp polisliğe geçen ve emekli olan 59 yaşındaki François Verove, DNA örneği verdikten sonra 24 Eylül'de ortadan kayboldu. Eşi ise 27 Eylül'de kayıp ilanı verdi. Bu durum yetkilileri şüphelendirirken kayıp şahsın bulunması için çalışma başlatıldı.



François Verove

İNTİHAR MEKTUBU BIRAKTI

Verove'nin izine Akdeniz kıyısındaki bir balıkçı köyü olan Grau-du-Roi'de rastlandı. Memur, burada kiraladığı evde ölü bulundu. Ardından bıraktığı intihar mektubunda ise le Grêlé'nin kendisinin olduğunu yazdı. Bu arada, DNA örnekleri, maktulelerinin üzerinde bulunan örneklerle eşleşti.

"HAYATIM İYİ DEĞİLDİ"

Mektupta "Suç işlediğim dönem hayatım iyi değildi. Kendimi sonra toparladım. 1997'den bu yana hiçbir şey yapamadım" ifadelerini kullandı. Polis, bunun üzerine şahsın 1997'de en son işlediği suçu da araştırmaya başladı.

Öte yandan, katilin bilinen suçları şöyle:

- 5 Mayıs 1986'da 11 yaşındaki Cecile Bloch’u bıçaklayarak öldürmek

- 29 Nisan 1987'de 38 yaşındaki Gilles Politi ve 20 yaşındaki Irmgard Mueller’i öldürmek

- 1994'te Paris yakınındaki Meaux şehrinde 19 yaşındaki Karine Leroy'un öldürmek.

- 1987 yılında, başkentin merkezinde bulunan Marais semtinde bir çifti boğarak öldürdüğünden de şüpheleniliyor.

- Ayrıca 6 cinsel istismar olayına karıştı.

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