Türkiye Gazetesi

İngiltere’de enerji şirketi BP ve Tesco Alliance'ın TIR şoförlerin eksikliği nedeniyle ülkede çok sayıda petrol istasyonunun kapatılacağını duyurmuştu. Açıklamanın ardından büyüyen akaryakıt krizi benzin istasyonlarından uzun kuyruklara sebep olmuştu. Aynı sebepten dolayı marketlerde taze sebze ve meyve, su, kuru gıda ve et reyonlarının boş kaldığı görüldü.

YAKIT SORUNU DEVAM EDİYOR

Ülkedeki Petrol Perakendecileri Birliği'nden yapılan açıklamada, geçen hafta akaryakıt istasyonlarında panik alımlarının azalmasıyla yakıt sorununun hafiflemeye başladığı ancak ülkedeki bazı bölgelerde yakıt sorunun devam edebileceği bildirildi.

300 YABANCI AĞIR SÜRÜCÜ ÇALIŞACAK

İngiliz hükümeti akaryakıt krizini sonlandırmak için silahlı kuvvetler personelinin, pazartesiden itibaren benzin istasyonlarına akaryakıt taşımaya başlayacağını açıklarken, yaklaşık 300 yabancı ağır araç sürücüsünün mart sonuna kadar ülkede çalışabileceğini açıkladı.

GEÇİCİ DESTEK SAĞLAYACAKLAR

Akaryakıt krizi gıda sektörünü de vurdu. İngiltere’nin başkenti Londra’da çoğu marketin rafları boşaldı. Hükümetten gelen açıklamaya göre, 100'ü şoför olmak üzere yaklaşık 200 asker, istasyonlar üzerindeki baskıyı hafifletmek için "geçici" destek sağlayacak.

Marketlerde raflar boşaldı

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