Türkiye Gazetesi

Ailesine zarar verilmemesi için ismi sadece Jiang olarak açıklanan Çinli dedektif, polislerin Doğu Türkistan’da gece yarısı evleri basarak yüzlerce Uygur sivili gözaltına aldığını, onları kelepçeleyip başlarına çuval geçirdiğini, direnmeleri hâlinde de ölümle tehdit ettiklerini söyledi. Jiang “Gözaltı kamplarında bunlara sistematik işkenceler yapıldı. Dayaktan her tarafları yara bere içinde kalırdı. Dizleri üstüne çöküp ağlayıncaya kadar dayak devam ederdi. Sorgu sırasında kadın, erkek, 14 yaşındaki çocuklar bile dövülürdü” dedi. Tutukluların, hareket etmelerini önleyen “kaplan kafesi” denilen sandalyeye oturtulduklarını, tavandan askıya alınıp elektrik verildiğini söyleyen eski dedektif "Cinsel tacizin yanı sıra onlara ilk olarak Guantanamo hapishanesinde CIA tarafından tatbik edilen ve insanlarda suda boğulma hissi veren işkence de yapılıyordu. Tutuklular günlerce uykusuz bırakılırdı, onlara yiyecek ve su verilmezdi. Her polis farklı bir işkence yöntemi kullandı. Bazı polisler tamamen psikopattı" dedi.



Doğu Türkistan'da, Uygur Türklerine yönelik Çin zulmü sürüyor

"BUNLAR AYRILIKÇI"

Doğu Türkistan’da on sene görev yaptığını dile getiren Jiang “Göreve başladığımda amirlerim ‘Bunlar ayrılıkçı. Ülkeyi bölmek istiyorlar. Hepsini öldürmemiz lazım’ dediler. Tutuklular terörle suçlanıyorlardı ama zamanla öğrendim: Hiçbiri suçlu değildi. Bunlar sıradan insanlardı. Emirlere itaat etmesem ben de tutuklanırdım ama yine de en kötü şiddet olaylarından uzak durmayı başardım” ifadesini kullandı. Jiang, işkencenin tutuklular isnat edilen suçu itiraf edinceye kadar devam ettiğini, itiraf edince de ya hapishaneye ya da başka bir kampa nakledildiklerini ifade etti.

CNN, Jiang’ın, iddialarının doğruluğunu ispatlamak için eski polis üniforması, fotoğraflar, videolar ve resmi belgeler gösterdiğini, kimliğinin tespit edilmemesi ve ailesinin zarar görmemesi için bu belgeleri yayımlamayacağını bildirdi.

Uygurlar, Doğu Türkistan'da yaşadıkları zulmü anlattı ABD Dışişleri Bakanlığı ile İngiltere, Belçika, Kanada ve Hollanda Parlamentoları, Çin'in Uygur Türklerine yönelik uygulamalarını "soykırım" olarak tanımıştı. İddiaları araştırmak üzere İngiltere’nin başkenti Londra’da bir Uygur Mahkemesi kuruldu.

Uluslararası Doğu Türkistan STK'lar Birliği'nden Çin'e tepki Uluslararası Doğu Türkistan STK'lar Birliği, Çin'in, Doğu Türkistan’da yaşayan Türklere yönelik insanlık dışı uygulamalarını kınadıklarını belirten bir basın açıklaması yayımladı.