Türkiye Gazetesi

İngiltere, Rusya’yla ilgili şoke edici bir iddiayla çalkalanıyor. Güvenlik yetkilileri, bir Rus köstebeğin Oxford Üniversitesi’yle AstraZeneca firması iş birliğinde geliştirilen Covid aşısına dair çok gizli bilgileri çaldığına dair ellerinde deliller olduğunu ifade ettiler.

GİZLİ BİLGİLERLE SPUTNİK V'Yİ GELİŞTİRDİLER

Ancak bunun ilaç devinin laboratuvarından veya fabrikasından alınan formül mü yoksa analiz için ülke dışına kaçırılan bitmiş ilacın bir şişesi mi olduğu belli değil. İddiaya göre Rusya, dünyada koronavirüse karşı ilk aşıyı geliştirme yarışının bir parçası olarak bu yola başvurdu ve benzer özelliklerdeki Sputnik V aşısını geliştirdi.

İNGİLTERE'DEN İDDİALARI DOĞRULAYAN CEVAP

Konu hakkında görüşleri sorulan İngiltere İçişleri Bakanlığı yetkililerinden Damian Hinds, iddiayı reddedemeyeceğini ifade etti. Hinds, “Ticari ve bilimsel sırlar dahil, sürekli hassas bilgileri ele geçirmek isteyen yabancı devletler olduğu doğrudur” dedi. İstihbarat teşkilatı MI5 de Mart 2020’de Rus hackerlar tarafından Oxford Üniversitesi’ne defalarca siber saldırı gerçekleştirildiğini açıklamıştı.

BİR AY ARAYLA DUYURULARI YAPILMIŞTI

AstraZeneca geçtiğimiz sene nisan ayında aşıyı ilk kez insanlar üzerinde denemeye başladığını açıklamış, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de ertesi ay Covid aşısını bulduklarını bildirmişti. Putin, ağustos ayında televizyondan yaptığı açıklamada da dünyada ilk Covid-19 aşısını kendilerinin geliştirdiğini iddia etmişti. AstraZeneca da Sputnik V de vektör aşısı.

Ukrayna’da Sputnik V aşısı resmi olarak yasaklandı Ukrayna’da Rusya tarafından korona virüse karşı geliştirilen Sputnik V aşısı, Bakanlar Kurulunun aldığı kararla resmi olarak yasaklandı.

Slovakya, Sputnik V aşısına onay veren ikinci AB ülkesi oldu Slovakya, Rusya tarafından Covid-19’a karşı geliştirilen Sputnik V aşısına onay veren ikinci Avrupa Birliği (AB) ülkesi oldu

Avusturya, 1 milyon doz Sputnik V aşısı almak için Rusya ile görüşüyor Avrupa Birliği’nde (AB) yeni tip koranavirüs (Kovid-19) aşı tedarikinde yaşanan sorunlar ülkeleri farklı alternatiflere yöneltirken, Avusturya’nın Rusya’dan bir milyon doz Sputnik V aşısı için görüştüğü duyuruldu.