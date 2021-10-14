Türkiye Gazetesi

Çekilen görüntülerle beraber bilim adamları pazarın Covid-19 benzeri başka bir pandemiye yol açabileceğini dair uyarılarda bulundular.

İNSANLARA ÖLÜMCÜL HASTALIKLAR BULAŞTIRA BİLİYORLAR

Yabani hayvanların, Covid, SARS (şiddetli akut solunum sendromu) ve Ebola dahil olmak üzere insanlara ölümcül hastalıkları bulaştırdığı biliniyor. World Animal Protection adlı STK tarafından hazırlanan yeni rapor, böyle bir salgını önlemek için çok az sağlık ve güvenlik önlemi bulunduğunu veya hiç bulunmadığını ortaya koydu.

PAZARLARI İNCELEDİLER

"Riskli durum: Peru'nun vahşi yaşam pazarları hayvanları ve insanları nasıl riske atıyor?” başlıklı rapor, Peru Amazon'unda vahşi yaşam satan en büyük açık hava pazarı olarak kabul edilen Belén gibi kentsel pazarlara baktı.

ET TÜKETİLMESİ AMACIYLA SATILIYOR

Belén'deki hayvanlar ve kuşlar yaygın olarak et şeklinde tüketilmesi amacıyla satılıyor. Ancak, bu hayvanların aynı zamanda lüks evcil hayvanlar olarak ya da ruhsal, tıbbi ve dekoratif kullanım için satın alanlarda bulunuyor.

HER 10 TÜRDEN BİRİ YOK OLMA TEHLİKESİYLE KARŞI KARŞIYA

Raporda, ayrıca ticareti yapılan her 10 türden birinin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu ortaya çıktı.

İŞKENCELERE MARUZ KALIYORLAR

Şoke edici fotoğraflar, iç organları kesilmiş, pençeleri kopmuş, derileri asılı ve çeşitli memelilerin etlerinin üst üste yığılmış halde kurutulmuş maymunlar olduğunu gösteriyor. Bazı hayvanlar ise egzotik evcil hayvan pazarında satılmak üzere küçük metal kafeslere tıkıştırılarak, korkunç koşullarda tutuluyor.

UYARILARDA BULUNDULAR

World Animal Protection vahşi hayvanlar sorumlusu Gilbert Sape, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Bu topluluktaki birçok insan için bu tür pazarlara gelmek mutlak bir zorunluluk.

Ancak, hijyenik olmayan koşullarda vahşi yaşam ürünleri satan satıcılardan burada barınabilecek hastalık tehlikesinden uzak bir şekilde bunu yapabilmeliler. Bu vahşi yaşam ticareti faaliyeti büyük ölçüde lüks ürünlere yönelik yerel kentsel talep tarafından yönlendiriliyor, ancak satıcılar egzotik evcil hayvan, lüks mallar ve geleneksel ilaç ticaretinin denizaşırı talebini de besliyor. Bu durum, hükümetlerin neden sınır ötesi küresel vahşi yaşam ticaretini hızlandırma ve durdurma sorumluluğuna sahip olduğunu gösteriyor.”

YENİ BİR HASTALIK ÇIKABİLİR

Sape sözlerine şu şekilde devam etti: “Bu pazar, halkın sağlığıyla ölümcül bir kumar oynuyor. Kirli kafeslere kapatılan ve bağışıklık sistemlerinin çöktüğü canlı hayvanlar ve tedavi edilmeyen hayvan leşleri ciddi sağlık riski oluşturuyor. Bu gibi pazarlar, hastalıkların gelişmesi için bir başlangıç noktası oluyor. Geçmişin derslerini ve bu tür vahşi hayvan sömürüsünden kaç zoonotik hastalığın ortaya çıktığını hatırlamalıyız. Covid-19, her gün hayatları mahvetmeye devam eden bariz ve güncel bir örnektir.”

ÇOK AZ İLERLEME KAYDEDİLDİ

World Animal Protection’un raporu zoonotik hastalıkların insan sağlığına yönelik riskleri ele almak için daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğunu ortaya koydu. Şimdiye kadar pandemiye ve hem BM hem de DSÖ’nün uyarılarına rağmen çok az ilerleme kaydedildiğini gösterdi. Öte yandan, korona virüsün insanlara bulaşmadan önce yarasalardan kaynaklandığı düşünülüyor. Ancak, dünyayı neredeyse iki yıldır etkisi altına alan küresel bir pandemiyi nasıl başlattığını kesin olarak gösterecek kesin bir kanıt yok.

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