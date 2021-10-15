Türkiye Gazetesi

İngiltere Ulusal Sağlık Servisi'nin (NHS) test ve takip uygulamasına göre Wolverhampton'daki Immensa Sağlık Kliniği'nde 8 Eylül-12 Ekim tarihleri arasında yapılan COVID-19 testlerinde 43 bin kişinin sonuçları yanlış verildi.





Laboratuvardaki yanlış test sonuçları nedeniyle virüs, daha fazla kişiye bulaşmış olabilir.



Bu tarihlerde 400 bin COVID-19 testinin yapıldığı özel laboratuvardaki 43 bin testin yanlış sonuçlandığının fark edilmesinin ardından laboratuvarda yapılan Covid-19 testleri askıya alındı.

Immensa laboratuvarına gitmek üzere olan numuneler ülkedeki başka laboratuvarlara yönlendirildi.



YANLIŞ SONUÇLARIN BİR LABORATUVARA ÖZGÜ OLDUĞU İLERİ SÜRÜLDÜ

Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA) yaptığı açıklamada, yanlış sonuçların çoğunun güneybatı İngiltere’de olduğunu kaydetti.

UKHSA, yanal akış veya PCR testlerinde teknik bir sorun olmadığını, diğer laboratuvarların normal çalıştığını ve bu durumun bir laboratuvara özgür bir olay olarak nitelendirildiğini ifade etti.

UKHSA'nın Halk Sağlığı Direktörü Dr. Will Welfare, yanal akış veya PCR test kitlerinde herhangi bir hata kanıtı bulunmadığını ve halkın her iki testi de şu anda hizmet sağlayan laboratuvarlarda güvenle kullanabileceklerini belirtti.

Immensa Sağlık Kliniği Başkanı Andrea Riposati ise, `Bu konuda UKHSA ile tam bir işbirliği içerisindeyiz. Kalite bizim için her şeyden önemlidir` dedi.

İngiltere'de günlük vaka sayıları artıyor İngiltere'de son 24 saatte 45 bin 66 Covid-19 vakasının kaydedilmesi ile 20 Temmuz'dan bu yana en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı. Ülkede 2 gündür vaka sayıları 40 binin üzerinde seyrediyor.

İngiltere'de iki enerji şirketi daha iflas etti İngiliz enerji denetim kuruluşu Ofgem, BP'nin yüzde 24 hisse payına sahip olduğu Pure Planet ve Colorado Energy'nin faaliyetlerini durdurarak iflas bildiriminde bulunduğunu açıkladı.