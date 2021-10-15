Türkiye Gazetesi

Kenya’da 5 yıl içerisinde 10’dan fazla çocuğu öldürdüğü ve bazı çocukların kanlarını içtiğini itiraf eden vampir lakaplı Masten Wanjala, temmuz ayında yakalanarak cezaevine gönderilmişti. Kurbanlarına kendisini teknik direktör olarak tanıtarak yaklaşan Wanjala'nın bazı zamanlarda çocukları fidye almak için rehin tuttuğu da öğrenilmişti.

ÇEVREDEKİ VATANDAŞLAR TARAFINDAN LİNÇ EDİLDİ

Temmuz ayında yakalandıktan sonra kurbanlarını gömdüğü alanları polis ekiplerine itiraf eden Wanjala, konulduğu cezaevinden çarşamba günü firar etti. Güvenlik güçlerinin her yerde aradığı Wanjala kendisini evlatlıktan reddeden ailesinin evine saklanmak için girerken burada vatandaşlar tarafından fark edilmesinin ardından linç edilerek öldürüldüğü bildirildi.

KENYA POLİS ŞEFİNİN İSTİFASI BEKLENİYOR

Wanjala'nın cesedi, ailesi tarafından teşhis edildi. Ülke gündeminde geniş yer bulan olay sonrası Kenya polis şefinin istifa etmesi için baskı yapıldığı öğrenildi. Wanjala'nın firar ettiği esnada cezaevinde görevli olan polislerin Wanjala'ya yardım ettiği ve olayda ihmalkarlık olup olmadığı araştırılıyor. Polis ekiplerinin Wanjala'nın kaybını sabah yoklamasında fark ettikleri iddia edildi.

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