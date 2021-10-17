Türkiye Gazetesi

Muson iklim bölgesinde yer alan Hindistan, şiddetli yağışlar sonrası felaketi yaşadı. 18 kişinin ölümüne neden olan yağışlar, onlarca kişinin de kaybolmasına neden oldu. Yetkililer ölü sayılarının artmasından endişeli.

SEL VE TOPRAK KAYMALARI MEYDANA GELDİ

Hindustan Times'ın haberine göre, eyalette etkili olan şiddetli yağışların ardından ani sel ve toprak kaymaları meydana geldi. Yağışlar sonucu yaşanan felakette en az 18 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi ise kayboldu.

Ulusal Afet Müdahale Gücü ve Hint Ordusu, can kaybının artmasından endişe edilen afet bölgesi Kottayam ve Idukki'deki arama kurtarma çalışmalarına destek veriyor. Yetkililer, yağışların azaldığı, yardım ve kurtarma operasyonlarının devam ettiği bilgisini paylaştı.

İçişleri Bakanı Amit Shah, hükümetin Kerala'daki durumu takip ettiğini ve mümkün olan tüm desteğin sağlanacağını söyledi. Kerala'da 2018'de şiddetli yağışlar nedeniyle 223 kişi ölmüş, yüz binlerce kişi de evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

Hindistan'da sel ve heyelan felaketi: Ölü ve yaralılar var Hindistan’ın güneyinde Kerale eyaletinde yaşanan şiddetli yağışlar sonucu sel ve heyelan meydana gelirken yaşanan afette 18 kişinin hayatını kaybettiği onlarca kişinin de kayıp olduğu bildirildi.

Hindistan'da sel felaketi: 136 kişi hayatını kaybetti Hindistan'ın batısında etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu sel ve heyelanlarda ölenlerin sayısının 136'ya yükseldiği bildirildi.