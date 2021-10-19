Türkiye Gazetesi

Suriye'de rejim ile muhaliflerin, yeni Suriye anayasası reformu için taslak hazırlama konusunda anlaşmaya varmasının ardından, altıncı tur görüşmeler Cenevre'de başladı.

Esad rejimi, sivil toplum kuruluşları ve Suriye muhalefeti temsilcilerinin her birinden on beşer kişiden oluşan anayasanın yazımından sorumlu "Küçük Grup" üyeleri, Suriye'nin geleceğini belirleyecek yeni anayasanın temel ilkelerine ilişkin tekliflerini BM'ye sundu.

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen önceki gün "İki eş başkan şimdi sadece anayasa reformunun hazırlanması konusunda değil aynı zamanda anayasa taslağının hazırlanmaya başlaması konusunda hemfikir. Bu hafta için yeni olan şey, anayasa reformu için anayasa taslağı hazırlama sürecine başlamamız" demişti.

CUMA SONA ERECEK

Toplantılarda muhaliflerin eş başkanlığını eski Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Hadi el-Bahra, rejimin eş başkanlığını ise önceki anayasayı hazırlayan komitede de yer alan hukukçu Ahmed Kuzbari yürütüyor. Bahra ve Kuzbari’nin ilk defa aynı masada buluştuğu altıncı tur görüşmeleri cuma günü sona erecek.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Suriye Anayasa Komitesi, 150 üyenin katılımıyla 30 Ekim 2019'da başlayıp 1 Kasım 2019'da sona eren açılış toplantılarının ardından "Büyük Grup" ve "Küçük Grup" olmak üzere iki yapıdan oluşturulmuştu. Büyük Grup, komite üyelerinin tamamını kapsıyor ve rejim, muhalefet heyeti, sivil toplum temsilcileri olmak üzere üç gruptan oluşuyor. Küçük Grup ise üç listeden seçilen on beşer kişiden meydana geliyor ve anayasanın yazımından sorumlu bulunuyor. 45 kişilik yazım kurulunun hazırladığı taslakları, 150 kişilik Büyük Grup'un onaylaması, karar alınması için ise üyelerin en az yüzde 75'inin "evet" oyu vermesi gerekiyor.

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