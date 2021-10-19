Türkiye Gazetesi

ABD’nin Texas eyaletinde yer alan Waller County’deki Houston Executive Havalimanı’ndan kalkış yapan ve içerisinde 3 mürettebat ile 18 yolcu taşıyan McDonnell Douglas MD-87 tipi yolcu uçağı düştü. ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) tarafından yapılan açıklamada, uçağın havalimanından kalkış yaptığı sırada çitlere çarptığı ve yakınlarda bulunan boş araziye düştüğü aktarılırken, kazanın ardından uçakta yangın çıktığı ifade edildi.

Yetkililer, uçakta bulunan 21 kişinin kazanın ardından hızlı ve güvenli bir şekilde tahliye edildiğini, herkesin sağ kurtulduğunu açıkladı. İki kişinin yaralandığını bildiren yetkililer, yolculardan 1’inin sırtından yaralandığını ve tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldığını aktarırken, düşen uçakta çıkan yangının söndürüldüğünü bildirdi.

MAÇA GİTMEK İÇİN KİRALANMIŞ

Uçağın, Boston’da bugün Boston Red Sox ile Houston Astros beyzbol takımları arasında oynanacak olan Amerikan Ligi şampiyonluğu serisinin dördüncü maçına gitmek için kiralandığı bildirildi.

FAA SORUŞTURMAYA DESTEK VERECEK

ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığını bildirirken, FAA’nın da soruşturmaya destek vereceğini duyurdu.

Acil Servis Yöneticisi Tim Gibson kazayla ilgili yaptığı açıklamada, bu tür durumlarda her şeyin en kötüsüne hazırlandıklarını ancak hep en iyisini umduklarını ifade ederek, bugün kesinlikle bekledikleri en iyi sonucu aldıklarını açıkladı.

Brezilya'da küçük uçak düştü, 7 ölü var Brezilya'nın Sao Paulo eyaletinde küçük uçak düştü, içindeki 7 kişi öldü.

Uçak düştü iddiası şehri karıştırdı! Tüm ekipler harekete geçti Sakarya'nın Pamukova ilçesinde vatandaşlar tarafından uçak düştü ihbarı yapıldı. Ekipleri harekete geçiren uçak düştü ihbarı ise asılsız çıktı. Bölgeye gelen Pamukova Belediye Başkanı Güven Övün, “Eğitim uçağının düştüğü ile ilgili ihbar geldi, hemen olay yerine intikal ettik. Şimdi belediyemizin dronesi ile araştırma yapacağız, inşallah asılsız ihbardır diyoruz” dedi.