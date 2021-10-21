Türkiye Gazetesi

Rusya’nın İvanovo Bölgesi’nde yer alan 4 Numaralı Hapishane’ de boynundaki tasmayla uyuşturucu madde taşıyan kedi gardiyanlar tarafından yakalandı. Rusya Federal Cezaevi Servisi'nin (FSIN) İvanovo Bölgesi Basın Servisi tarafından yapılan açıklamada, 4 Numaralı Hapishane içerisinde gezen kedinin tasmasının gardiyanların dikkatini çektiği ve yapılan incelemeler sonrasında tasmada 5,91 gram ağırlığında esrar olduğunun tespit edildiği aktarıldı.

KEDİ GARDİYANLARIN ELİNDEN KAÇTI

Hapishanede yaşanan ilginç olayın ardından tutanak tutulurken uyuşturucu sevkiyatında kullanılan kedi gardiyanların kapattığı odadan kaçtı. İvanovo Bölge Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken, Rusya Federal Cezaevi Servisi de aynı yönde soruşturma başlatıldığını ve kedinin uyuşturucu maddeyi hangi mahkum veya mahkumlara götürdüğü konusunda araştırma başlatıldığını duyurdu. Rusya'da daha önce de kediler cezaevleri içerisine uyuşturucu madde taşımak için mahkumlar tarafından gizlice kullanılmıştı.

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