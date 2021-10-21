Türkiye Gazetesi

Rusya'nın güneyindeki Rostov Na-Donu kentinde bulunan Rostov Nükleer Santrali'nde buhar sızıntısı meydana geldi.

ACİL DURUM İLAN EDİLDİ

Rus medyasında yer alan bilgilere göre, durumun fark edilmesi üzerine acil durum ilan edildi ve santral içerisinde güvenlik önlemleri başlatıldı.

Santraldeki 3 ünitede çalışmalar devam ederken, arızanın meydana geldiği 2 numaralı ünitenin bakıma alındığı öğrenildi.

TEHDİT İÇERMEDİĞİ BİLDİRİLDİ

Yaşanan buhar sızıntısının güvenlik tehdidi içermediği bildirilirken, santral içerisinde ve çevresinde yapılan ölçümler sonrası radyasyon seviyesi normal çıktı.

Santral yetkililerinden alınan bilgilere göre, buhar sızıntısıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan bir devlet yetkilisi, yaşanan olayın reaktör santraliyle ilgili olmadığının altını çizdi.

10 Avrupa ülkesi harekete geçti! Enerji krizinden çıkışı nükleerde arıyorlar Avrupa ülkeleri, enerjide dışa bağımlılıktan kurtulmak için nükleer enerjiye yöneldi. Doğalgaz ihtiyacının yüzde 90’ını, petrolün ise yüzde 97’sini ithalat yoluyla karşılayan AB üyesi 10 ülke, ortak mektupla nükleer enerjinin yeşil yatırım sınıflandırmasında yer almasını istedi. AB ülkelerinin elektrik üretimindeki nükleer enerjinin payı ise yüzde 25 seviyesinde.

ABD, 4 yıl sonra ilk kez elindeki nükleer başlıkların sayısını açıkladı ABD Dışişleri Bakanlığı, eski Başkan Donald Trump'ın verileri karartma kararının ardından 4 yıl sonra ilk defa elindeki nükleer başlık sayısını açıkladı.

İran Dışişleri Bakan Adayı: Artık nükleer anlaşma bakanlığı olmayacak İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi tarafından ülkenin yeni Dışişleri Bakanı olarak aday gösterilen Hüseyin Emir Abdullahiyan, Dışişleri Bakanlığının artık bir nükleer anlaşma bakanlığı olmayacağını ifade etti.