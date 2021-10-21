Türkiye Gazetesi

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), ağustos ve eylülde salmonella (bakteri) tespit edilen 650 kişiden 129'unun hastaneye kaldırıldığını, vakaların önemli bölümünün Texas ve Oklahoma eyaletlerinde görüldüğünü açıkladı.

SOĞANLAR MEKSİKA'DAN GELDİ

Salgının Meksika'nın Chihuahua şehrinden ağustosta ithal edilen beyaz ve kırmızı soğanlardan kaynaklandığı tespit edildi.

SALMONELLA NEDİR?

Bağırsak sistemini etkileyen Salmonella bakterisi, vücut direncini düşürerek ishal, ateş ve kusmaya neden oluyor. Bakteri, su veya dışkı teması gerçekleşmiş gıdaların tüketilmesiyle insanlara bulaşabiliyor. Uzmanlar, bakteriyi yok etmek için özellikle tavuk gibi gıdaların yüksek ısıda en az 10 dakika pişirilmesini öneriyor.





Koronadan sonra Kanada’da Salmonella kabusu:En sık kadınlarda görülüyor Kanada, vatandaşlarına ABD’den ithal edilen kırmızı soğanlarda Salmonella bakterisi olabileceği konusunda uyarı yaptı.



İşte madde madde salmonella Kışladaki zehirlenme vakalarıyla gündeme gelen bakteriyi tanıma rehberi: Hijyen şart. Cacıkta bile olabilir. Ciddiye alınmazsa öldürebilir...