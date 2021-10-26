Türkiye Gazetesi

ABD’nin çekilmesiyle Taliban’ın yönetimini ele geçirdiği Afganistan’da ülke ekonomisi zor durumda. Ülke ekonomisi ABD’den önce de sallantılı durumda olan Afganistan’da, hanelerin yalnızca yüzde 5'i yeterli miktarda yiyeceğe ulaşabiliyor, bankaların önünde uzun kuyruklar oluşuyor. Dünya Bankasının verilerine göre gayri safi yurtiçi hasılasının (GSYİH) yaklaşık yüzde 40'ının uluslararası yardımlardan oluştuğu Afganistan’da Taliban’ın yönetimi ele geçirmesi nedeniyle uluslararası yardım fonları durduruldu.

KIZ BEBEKLERİNİ 500 DOLARA SATTILAR

Ekonominin ciddi ölçüde bozulduğu Afganistan’da halk ciddi bir insani krizle karşı karşıya bulunuyor. Bir aile tanımadıkları bir adama kız bebeklerini 500 dolara (yaklaşık 4 bin 730 lira) sattı. Satılan bebeğin annesi, “Diğer çocuklarım açlıktan ölüyordu, biz de kızımı satmak zorunda kaldık. Keşke kızımı satmak zorunda kalmasaydım” dedi. Kızın babası ise çöp toplayarak ailenin geçimini sağladığını ancak bu durumun artık hiçbir şey kazandırmadığını söyledi ve ekledi: "Açlıktan ölüyoruz. Şu anda evimizde unumuz, yağımız yok. Hiçbir şeyimiz yok."

“YAPMAK ZORUNDAYDIM”

Kızının akıbetinin ne olacağı sorulduğunda, “Kızımın geleceğinin nasıl olacağını bilmiyorum. Bu konuda nasıl hissedeceğini de bilmiyorum. Ama yapmak zorundaydım" diye konuştu. Herat'taki Sınır Tanımayan Doktorlar hastanesine giden BBC'den Yogita Limaye bebeğin yürümeye başladığında onu satın alan adam tarafından götürüleceğini söyledi. Limaye, "Adam, şimdilik 500 doların yarısından fazlasını ödedi. Bu, aileyi birkaç ay idare eder. Adam, kızın çocuğuyla evleneceğini söyledi ama kimse ne olacağından emin değil” açıklamasını yaptı.

YARDIM EDİLMEZSE 14 MİLYON İNSAN ÖLEBİLİR

Öte yandan, Birleşmiş Milletler’e (BM) bağlı Dünya Gıda Programı (WFP), Afganistan'da 14 milyon insanın yardım sağlanmadığı takdirde 'açlığa doğru ilerlediğini' ve hayatlarını kaybedebileceklerini açıklamıştı. 25 Ağustos’ta yayımlanan raporda, Afganistan'daki milyonlarca kişinin kuraklık, Covid-19 salgını ve Taliban'ın ele geçirmesinin ülkeyi gıda kıtlığına sürüklemesi nedeniyle sorunlar çıkacağını aktarmıştı. Dünya Gıda Programı, bu üç sorunun sürmesi durumunda ise dış yardım olmadan ülkede büyük bir açlık dalgasının olabileceği konusunda uyarıda bulunmuştu.

Taliban dağıtıma yeniden başladı: Tüm Afganistan halkının pasaport almaya hakkı var Taliban yönetimi, 15 Ağustos'ta durdurulan pasaport dağıtımına yeniden başlanmasının ardından günlük binlerce pasaport verdiklerini ve tüm Afganistan halkının buna hakkı olduğunu açıkladı.