Türkiye Gazetesi

Uluslararası Kriket Konseyi (ICC) Erkekler T20 Dünya Kupası'nda Pakistan ve Hindistan, pazar günü karşı karşıya geldi. Maçta 152/0 sayıya ulaşan Pakistan, 151/7 sayıda kalan Hindistan'ı mağlup etti. Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde Pakistan'ın galibiyetini kutlayan 5 kişi gözaltına alındı. Hindistan karşıtı sloganlar atan 7 kişi hakkında da dava açıldı. Ayrıca 3 öğrenci okuldan 1 öğretmen de görevden uzaklaştırıldı.

"SERT TEDBİLER ALACAĞIZ"

Uttar Pradeş'in Başbakanı Yogu Adiyanath'ın basın danışmanı Shalabh Mani Tripathi, Pakistan'ın galibiyetini kutlayanlara karşı sert tedbirler alınacağını söyledi. Öte yandan Hindistan kriket katımındaki tek Müslüman oyuncu Muhammed Shami, sosyal medyada "hainlikle" suçlanarak eleştiri yağmuruna tutuldu.







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