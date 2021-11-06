Türkiye Gazetesi

İtalya’nın Toskana bölgesinde bir çiftçi tarafından yetiştirilen bal kabağı, Guinness rekorlar kitabına girerek dünyanın en büyük bal kabağı ünvanına sahip oldu.

BİN 226 KİLOGRAM AĞIRLIĞINDA

Chianti bölgesinde Stefano Cutrupi adlı bir çiftçi tarafından yetiştirilen balkabağının bin 226 kilogram ağırlığında olduğu açıklandı.

GUİNNESS REKORLAR KİTABI'NA GİRDİ

2008 yılından bu yana dev bal kabağı yetiştiriciliği yapan Cutrupi’nin 26 Eylül’de Pisa şehri yakınlarındaki Peccioli'deki Campionato della Zuccone bal kabağı festivalinde sunduğu kabak, Guinness Rekorları tarafından tescillendi.

DEĞERLENDİRMEYE ALINMIŞTI

Kısaca “Lo Zuccone” olarak bilinen bu etkinlikte, balkabakları ürünün kalitesinin rekabete girebilecek kadar iyi olduğunu teyit eden Great Pumpkin Commonwealth temsilcileri tarafından değerlendirildi.

REKOR KIRDI

Rekor kıran kabak bitkisinin Mart ayında tohumdan yetiştiği belirtilirken, çiftçi Cutrupi, Temmuz ayı sonuna kadar dünya rekoru kıran balkabağının eline geçebileceğini anladığını söyledi. Cutrupi tarafından yetiştirilen kabağın birincilik ödülünün aldığı yarışmada ikinci balkabağının ağırlığı 978,99 kg, üçüncünün ise 794,51 kg oldu.

Dünyanın en büyük bal kabağı ünvanını alarak adını Guinness Rekorlar kitabına yazdırdı.

Yaklaşık 60 kilo ağırlığında bal kabağı yetiştirdi Sinop Akliman mevkiinde yaşayan Ahmet Ertuğrul, evinin bahçesinde yaklaşık 60 kilo gram ağırlığında devasa bal kabağı yetiştirdi.

Bu bal kabağı tam 33,8 kilogram Gümüşhane’nin Akçakale mahallesinde girişimci iş kadını Filiz Şişman tarafından yetiştirilen bal kabağı tam 65 santimetre boyuna ve 33,8 kilogram ağırlığa ulaştı.

Osmaniyeli çift 70 kiloluk bal kabağı yetiştirdi Osmaniye’nin Kadirli ilçesine bağlı Kızyusuflu köyünde yaşayan İsmet ve Döne Kıstı çifti, köy evlerinin bahçesinde 70 kilo gram ağırlığında devasa bal kabağı yetiştirdi.