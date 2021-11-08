Türkiye Gazetesi

Taliban'ın Afganistan'da kontrolü ele geçirmesinin ardından ailesiyle ülkeyi terk etmeye çalışan ABD Büyükelçiliği çalışanı Mirza Ali Ahmadi’nin Kabil Havalimanı’nda parmaklıkların üzerinden bebeğini Amerikalı askere teslim ettikten sonra, bebeğinden bir daha haber alamadı.

YARIM SAAT İÇİNDE BEBEK KAYBOLDU

Sohail adındaki 2 aylık bebeğini parmaklıkların diğer tarafındaki ABD askerine uzattığını söyleyen Ahmadi, yarım saat sonra ailesiyle karşı tarafa geçtiklerinde diğer ailelerin aksine bebeklerini bulamadıklarını ifade etti.

Ahmadi, bir görevlinin, bebeğin ülke dışına çıkartılmış olabileceğini söylemesi üzerine eşi ve diğer 4 çocuğuyla tahliye uçağına bindiğini anlattı.

PENTAGON AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Geçtiğimiz Ağustos ayında görüntülerin basına yansımasının ardından, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, teslim edilen bebeğin hasta olduğunu ve tedavi edildikten sonra babasına geri verildiğini söylemişti.

AİLE HER YERDE BEBEKLERİNİ ARIYOR

Katar ve Almanya üzerinden Texas’taki Forth Bliss üssüne ulaşan ailenin, bebeklerini aramaya devam ettiği bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, tüm yolları kullanarak bebeği bulmak için uluslararası toplumla çalışıldığı açıklamasını yaptı.

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