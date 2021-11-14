Türkiye Gazetesi

Ekvador’un Guayaquil kentinde bulunan ülkenin en büyük hapishanesi olan Litoral Hapishanesi’nde silahlı çete mensupları arasında çıkan kavga çıktı. Bir grup mahkumun ateş açmasıyla başlayan kavga kısa sürede isyana dönüştü. Olayda 68 kişi hayatını kaybederken 25 kişi ise yaralandı. Hapishanede görevlendirilen kolluk güçlerinin sayısı arttırıldı.

119 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Eylül ayında da benzer bir isyanın yaşandığı hapishaneye giren polis, yüzlerce silah ve patlayıcı madde ele geçirmişti. Eylül ayının sonlarında çıkan isyanda 119 kişi hayatını kaybetmişti. Olayın ardından Ekvador’da hapishane sistemine ilişkin sorunlar gündeme gelmiş

CEZAEVLERİNDE OHAL İLAN EDİLMİŞTİ

Devlet Başkanı Guillermo Lasso ülkedeki tüm cezaevlerinde olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti. OHAL’in bitmesine 2 hafta kalmasına rağmen mahkum ölümlerinin devam ettiği ülkede, son olarak geçtiğimiz ekim ayında aynı cezaevinde 4 mahkum asılmış halde bulunmuştu.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN AÇIKLAMA YAPTI

Guayas Valisi Pablo Arosemena, konuya ilişkin açıklamasında hapishanede 700 mahkumun bulunduğunu söyledi. Devlet Başkanı Guillermo Lasso ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hayatını kaybeden mahkumların ailelerine başsağlığı diledi.

Ekvador'da cezaevinde kanlı çatışma! 51 mahkum öldü Ekvador'da, cezaevinde isyan çıkması üzerine yaşanan çatışmalarda; 51 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı öğrenildi.